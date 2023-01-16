ГК «Расцветай» — курс на лидерство: один из крупнейших девелоперов подводит итоги года и делится планами на будущее

Топ застройщиков по объему текущего строительства Новосибирской области возглавила ГК «Расцветай» — на начало 2023 года девелопер возводит в регионе 439 тысяч кв. м жилья. На 1 января 2023 года ГК «Расцветай» занимает 28 место в топе девелоперов России по объему текущего строительства жилья — общий объем текущего строительства компании 490 115 кв. м.

Девелоперская компания под брендом ГК «Расцветай» работает на рынке с июня 2017 года. Всего в активе компании — 49 объектов. Из них 30 домов уже сданы, это 5,8 тысячи квартир; в активной фазе строительства — 19 проектов, 7,2 тысячи квартир.

В 2022 году около 3 тысяч семей получили ключи от нового жилья известного застройщика. Были введены в эксплуатацию «Дом на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской» в центре Новосибирска, 3 дома масштабного проекта «Расцветай на Красном» рядом с площадью Калинина, «Расцветай на Обской», «Расцветай на Маркса» и «Акация на Ватутина».

Был введен в эксплуатацию новый для девелопера проект в Москве — квартал «Расцветай в Люблино», высоко оцененный главным архитектором столицы Сергеем Кузнецовым.

Рост общей площади строящихся жилых комплексов компании вырос с начала года в 2,5 раза, объем доли рынка увеличился с 6,7 до 10,9%.

Перспективы и планы

ГК «Расцветай» за 2022 год вывела на рынок 8 новых проектов: «Расцветай на Авиастроителей», масштабный квартал «На Кедровой» в перспективном северном направлении, комплекс апартаментов TIME PARK в центре Новосибирска, «Расцветай на Зорге» и «Цветной Бульвар» в Кировском районе, «Акация на Игарской» и «Расцветай на Игарской» в Калининском и квартал «Сосновый бор» на берегу Оби в поселке Кудряшовский.

В портфеле застройщика — крупный проект в новом регионе.

— Мы постоянно расширяем географию проектов. В августе ГК «Расцветай» открыла продажи в проекте комплексной застройки в Санкт-Петербурге» — «Расцветай в Янино» на 300 тыс. кв. м, — рассказали в пресс-службе компании. Санкт-Петербург стал для ГК «Расцветай» третьим регионом присутствия. Помимо жилья, новосибирская компания построит здесь школу и детский сад, квартал украсят пешеходный бульвар и зоны отдыха.

Внушительная доля новых проектов застройщика — комплексное освоение территорий. Это «Цветной бульвар», «Расцветай на Зорге», «Расцветай на Красном», квартал «На Кедровой». Такие проекты рассчитаны на 8-10 лет, в ходе строительства стоимость квадратного метра неуклонно растет, что делает вложения в квартиры в таких проектах инвестиционно привлекательными. В таких локациях зарезервированы площадки под школы, детские сады, зоны отдыха, развитие транспортных магистралей.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что северное направление сейчас является одним из самых перспективных в плане развития Новосибирска. Площадь нового квартала «На Кедровой» — 28 га.

— Это самый большой обособленный участок для комплексной застройки в той стороне, — констатирует эксперт. — У застройщика появилась возможность освоить территорию и создать инфраструктуру по собственному проекту, ни к чему не привязываясь.

В 2023 году эксперты рынка ожидают влияния отложенного спроса на новостройки. Позитивным образом на рынок повлияют сохранение программы господдержки, ипотека частями, акционнные предложения и индивидуальные условия для каждого клиента.

В 2023 году девелопер станет еще ближе к клиентам — в самом центре Новосибирска, практически на площади Ленина, откроется новый центральный офис продаж компании.

Локация и ассортимент

Перспективный район и достаточный набор социальной инфраструктуры всегда привлекают покупателей, при этом стабильно большой выбор квартир позволяет девелоперу нивелировать риски и создать предложения, интересные для различных типов покупателей. Независимый аналитик компании Сергей Николаев отмечает, что, по сравнению с другими компаниями, у ГК «Расцветай» — широкая ассортиментная полка, включающая весь сегмент жилья: от бизнес-класса до стандарта. Сейчас покупатель может выбрать один из 5 тысяч вариантов квартир в базе застройщика в одном из кварталов.

Репутация и доверие

Эксперты отмечают, что «Расцветай» за годы работы в Новосибирске создал себе репутацию компании, которая выполняет обязательства и дает своим клиентам даже больше, чем было обещано. Все проекты застройщик сдает в срок или даже раньше.

По оценке экспертов портала ЕРЗ РФ, новосибирскому девелоперу присвоен наивысший рейтинг надежности — 5 баллов — за соблюдение сроков ввода жилья.

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Фото предоставлены ООО СЗ «Расцветай на Красном»

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