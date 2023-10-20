ДОМ.РФ выставил на торги два имущественных комплекса в Новосибирске. Информация об этом размещена на сайте корпорации.

Согласно тендерной документации, один из объектов расположен на ул. Радиаторной в Первомайском районе. Он включает в себя участок 35,5 га и здания общей площадью 1,3 тыс. кв. м. Отмечается, что участок подойдёт для строительства жилья. Окружение представлено жилой застройкой и незастроенными территориями. Начальная цена — 470,54 млн рублей.

Второй объект, предложенный для продажи, находится в Академгородке (на ул. Иванова). В состав лота входит участок 0,13 га и здание площадью 338,7 кв. м. Окружение представлено многоквартирной жилой застройкой и объектами социальной инфраструктуры. Начальная цена — 16,52 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 ноября. Аукционы состоятся 1 декабря.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске выставили на торги участок с долгостроем.