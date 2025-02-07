Новосибирских ученых призывают делиться разработками с резидентами технопарков

Законные механизмы трансфера прав на интеллектуальную собственность нужно совершенствовать. Об этом заявил на пресс-конференции Андрей Загоруйко, ведущий научный сотрудник Института катализа имени Борескова СО РАН, главный научный сотрудник Тюменского госуниверситета.

— В академических институтах накапливается большое количество разработок, но институты созданы не для ведения серийного бизнеса. В технопарках — наоборот, много мотивированных и энергичных инноваторов и стартаперов, но присутствует дефицит технических и серьезных научных идей. И здесь ключевым является вопрос прозрачной и легитимной передачи интеллектуальной собственности, — отметил ученый.

По его словам, нужно адекватно учитывать и реализовывать интересы всех участников процесса, чтобы все использовалось, и каждый мог зарабатывать сообразно своем вкладу.

— Важно правильно охранять государственную интеллектуальную собственность, но ключевым все-таки должно быть понимание, что самым плохим сценарием для этой собственности будет если ее вообще никто и никогда не использует, — заявил Загоруйко.

По его словам, необходимо более эффективно использовать такой механизм, как Академпарк, с точки зрения передачи знаний и разработок от фундаментальной науки в практику.

— Сибирское отделение сейчас работает над комплексным планом развития в интересах СФО. В наших задачах — сформировать межрегиональные интеграционные проекты и вывести наукоемкое производство Сибири на более высокий уровень, — пояснил Дмитрий Маркович, директор Института теплофизики имени Кутателадзе СО РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук.

Он подчеркнул, что наукоемкое производство — это задача не только отдельно взятого технопарка, а вызов для сибирского отделения Российской академии наук.

Сегодня Академпарк Новосибирска — это более 300 компаний-резидентов и 120000 кв. м площадей, оснащенных современным оборудованием и технологическими сервисами, необходимыми для создания новых продуктов, говорится на сайте парка. В 2023 году суммарная выручка резидентов превысила 55 млрд рублей (+37% за год). Гендиректор Академпарк Дмитрий Верховод прогнозировал, что по итогам 2024 года выручка может вырасти еще на 40%. Сейчас Академпарк ведет активное строительство инфраструктуры для увеличения мощностей действующих резидентов и привлечения новых.

Ранее редакция сообщала о том, что на форуме «Золотая долина» топы корпораций рассказали в Новосибирске, какие технологии им интересны. Ученым СО РАН и вузам рекомендовали думать не только о разработках, но и о кадрах, которые будут их внедрять.