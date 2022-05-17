«Дом у леса Вознесенский». Эргономика демократичная и понятная

На этапе своего идейного взросления эргономика (прикладная наука о комфортном и человечном дизайне) отождествлялась только с миром люкса. Эргономичностью обладали лишь супервещи и состоящая из них суперсреда. Но теперь эргономичность — уже не ценовая или категориальная характеристика. Неординарное место в своем предметном ряду и оригинальные аспекты образа — такие же уверенные факторы эргономичности, эмоциональные ее факторы. Наглядный пример такого феномена — жилой комплекс «Дом у леса Вознесенский».

Впрочем, в сугубо предметном понимании это не дом, а ДОМА — четыре четырехэтажных здания из желто-красного кирпича. В изначальном замысле это действительно был единичный дом-эксперимент. Потенциал эксперимента оказался убедительным, а название досталось уже целой четверке зданий — трансформировать его не стали, потому как прижилось оно органично. Но простота этого проекта… оригинальная. Да, звучит как оксюморон. Но по-другому не скажешь.

Комплекс очень выделяется в нынешнем градостроительном контексте, выделяется из стереотипного ряда «жилье для окраины». Общепринятый, общеизвестный образ такого жилья — дом в 16-25 этажей в окружении подобных же зданий. Даже если рядом с ними оказывается по воле топографии сохранный зеленый массив — роща, лесопарк или естественный пригородный лес — то такая застройка его как бы игнорирует, существуя эгоцентрично, как «вещь в себе». Тогда как в образе «Вознесенского» именно соседство с лесом — одна из принципиальных, акцентируемых составляющих.

— Проект этот я бы назвал камерным, — отмечает Алексей Епанчинцев, руководитель службы новых контрактов АН «Метр». — Этажность малая (четыре этажа), расстановка зданий свободная, квартир немного — это та самая соразмерная человеку застройка, о которой и в профессиональной среде, и в обществе столько разговоров и мечтаний. Мы воплотили идею гуманистичной и «зеленой» застройки, не жертвуя городским комфортом. Это такой баланс урбанизма и экологической корректности — то, что принято называть экоурбанистикой.

Малое число квартир — это еще и возвращение к традиционной «соседской» субкультуре — социо-культурной среде, существовавшей до эпохи массовой высотной застройки.

«Дом у леса» в данном случае сугубо предметный компонент имени: рядом с комплексом раскинулся Синягинский дендропарк — очень интересная, живописная рекреационная зона — парк, прославившийся в Рунете благодаря панорамным фото. У деревьев, его образующих, разные ритмы осеннего увядания, разная колористика осенней листвы — от желто-лимонной до алой, рубиновой и багряной. И высажены деревья сообразно своим листопадным ритмам и цветовым группам. Отчего в пору бабьего лета панорама дендропарка становится буквально фантасмагорической картиной — огромной и упорядоченной феерией живых растительных оттенков.

— Да, живописность места мы постарались использовать с максимальной репутационной эффективностью, — подтверждает Алексей Епанчинцев, — Даже «вшили» ее в товарное имя проекта. Имя комплекса нам досталось от застройщика, мы его «отполировали» за счет экологической атрибуции — обозначили в марочном имени связку с природой.

Это не антитеза высотной застройке, а, скажем так, инвариант городской жизни — предложение для тех, кому сити-стиль дискомфортен, а сельский, рустикальный быт в чистом виде тоже не по нраву. Это «слободской» уклад, некая золотая середина между первым и вторым. Сообразно этому продумано и брендирование проекта: «Вознесенский» — имя из топонимического ряда старых русских городов: Москвы, Твери, Ярославля, Вологды, Казани — оттуда, где слобода несколько веков была базовым архетипом городской среды.

По социально-ценовой атрибуции «Вознесенский» относится к группе «первое жилье». Архетип «первая квартира» наиболее востребован именно в таких городах, как Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург.

— Это города социальных дебютов, города, служащие миграционными магнитами, — поясняет Алексей Епанчинцев. — Их противоположность — так называемые города-колыбели: Ярославль, Кемерово, отчасти даже Томск и Нижний Новгород (хотя он миллионник). Из городов-колыбелей население перемещается в города социальных дебютов. Если в Новосибирск приезжают в год в среднем по 15 тысяч человек, то логично ожидать, что в скором времени они купят тут 7-9 тысяч квартир. Если же в город никто не приезжает или каждое новое подросшее поколение уезжает в столицу, рынок новостроек в таком городе в соответствующей степени анемичен. Характерный тому пример — Ярославль, почти полвека упорно подбирающийся к миллионной демографической отметке и регулярно от нее откатывающийся к своим «вечным» 800 тысячам. Оказаться городом социального дебюта — своего рода дар судьбы, урбанистическая фортуна. И Новосибирск вполне отзывчив на такую роль — тема первой квартиры в нем проработана разными застройщиками и с широкой вариативностью.

С самого начала строительства «Вознесенского» работает семейная ипотека и материнский капитал. Ипотека действует во всех крупных банках. Большой веер ипотечного выбора — дополнительный аргумент и для молодых семей, и для одиночных покорителей сибирской столицы.

— Оба этих социотипа в квартирографии с равной уважительностью учтены, — подчеркивает Алексей Епанчинцев. — И молодые семьи (пока еще бездетные пары и пары с первенцем), и одиночки. Для них важна эргономика жилья и комфортность ближайшего окружения: двор, пространство повседневных прогулок, маршрут повседневного шопинга. Напротив, фактор «центральности» адреса для них важен в наименьшей степени. Поскольку именно в этом поколении велик слой профессионалов, чей жизненный ритм более свободный и уже не завязан жестко на схему «дом–линейный транспорт–офис». А вот что для нас оказалось сюрпризом, так это популярность проекта у людей старшей возрастной группы — они эти квартиры покупают, чтобы жить в них на пенсии. Не как инвестиционные, не под сдачу в наем, а именно для себя — для комфортной и расслабленной жизни рядом с лесом. У современных пенсионеров в ряду адресов мечты часто числится условный «коттедж за городом». И «Вознесенский» вполне уверенно перекрывает собой этот образ: фактически дачная жизнь, но без сакраментального набора «дрова–колодец-септик» — только комфортный экстракт дачной жизни, без отягчающих примесей.

Квартирография «Вознесенского» — комфортный рационализм. Нет ни огромных квартир, ни «капсульных». В основном это двух- и трехкомнатные. Двушки — 53 кв. м, трешки — 63 «квадрата». Такие форматы квартир хоть и являются по изначальному замыслу жильем социального дебюта, рассчитаны на долгосрочное проживание. Сделаны, так сказать, с запасом. Студии в комплексе тоже есть, но их немного — в новейшей очереди их всего шесть.

— К студиям мы относимся спокойно, без снобизма, — подчеркивает Алексей Епанчинцев, — Для домов таких пропорций наличие нескольких студий не будет стресс-фактором. Профанирующими для этого формата стали дома-муравейники, которые фактически только из студий и состоят. Здесь же студии — штучные элементы. Для молодежи, чей социальный дебют сложился чуть раньше, чем семейная жизнь.

Архитектурные пропорции комплекса позволяют возводить его быстро. Достроен он будет уже этим летом, а к осени — заселен. Кирпичный конструктив, невысокие здания в четыре этажа — все это легко попадает в поле симпатий самых разных людей.

— Долгосрочная функциональность и универсальная привлекательность — эти критерии удачности не менее важны, чем концепция проекта, — резюмирует Алексей Епанчинцев, — Поэтому уже сейчас осмелюсь сказать, что у нас все получилось — мы нашли баланс понятной, деликатной оригинальности и практицизма.

Застройщик ООО СЗ «Оловозаводская»

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