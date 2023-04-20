Дом за 100 млн рублей продали в Новосибирске в первом квартале 2023 года

Самой дорогой сделкой купли-продажи недвижимости в Новосибирске в первом квартале 2023 года стал дом жилой площадью около 600 кв. метров. Он был продан за 100 млн рублей. Самая дорогая квартира, проданная с начала года — за 33 млн рублей, она находится в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

Она добавила, что самый большой дом, проданный в первом квартале 2023 года, имеет площадь 825 кв. метра, а самая большая квартира — 278 кв. метров.

Ранее редакция сообщала, что застройщики Новосибирска в марте почти на 60% увеличили объем ввода жилья.