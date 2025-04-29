Дома в Новосибирске набираются ума и технологичности

«Умный дом» стандартизируют

В 2025 году в России появились первые ГОСТы на «умный дом» — разработка ведомств и ключевых участников отрасли: МТС, «Яндекса», «Лаборатории Касперского» и других. Помимо домофонов, в таких объектах теперь должна быть система безопасности, фиксирующая движение, воспламенение и утечку газа, а также датчики ресурсосбережения, позволяющие менять температуру и т.д. Стандарты вступили в силу 1 февраля, об чем сообщал Минстрой РФ. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин уточнял, что цель проекта «Умный многоквартирный дом» — разработать единый системный подход к цифровизации многоквартирных домов на уровне государства.

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко пояснил Infopro54, что Росстандарт утвердил сразу восемь стандартов, регламентирующих цифровизацию жилищно-коммунального хозяйства и внедрение цифровых технологий в многоквартирные дома.

— Внедрение ГОСТов в систему «умного дома» представляет собой важный шаг для строительного рынка, покупателей жилья и общества в целом. С одной стороны, стандартизация технологий «умного дома» может значительно повысить качество и безопасность жилых объектов. ГОСТы обеспечивают единые требования к оборудованию, что позволяет избежать проблем с совместимостью различных систем и устройств. Это особенно актуально в условиях быстрого развития технологий, когда на рынке появляется множество новых решений, — говорит собеседник Infopro54.

Для покупателей жилья, по его словам, наличие ГОСТов создает уверенность в том, что приобретаемая недвижимость соответствует определенным стандартам качества и безопасности.

— Однако введение жестких стандартов может ограничить инновации, так как производители будут вынуждены адаптировать свои разработки под существующие требования. А рынок технологий — самый быстроразвивающийся в мире, — предупреждает Александр Аксененко.

К минусам введения ГОСТов он отнес тот факт, что с точки зрения экономики стандартизация может привести к увеличению затрат на проектирование и строительство, что в конечном итоге отразится на ценах для конечного потребителя. Но долгосрочные выгоды от повышения энергоэффективности и снижения эксплуатационных расходов могут компенсировать эти затраты, например за счет снижения ежемесячных коммунальных платежей.

Стоит отметить, что в октябре 2024 года АНО «Умный МКД», портал «ЕРЗ.РФ» и агентство Korol Media провели опрос, результаты которого показали, что более двух третей россиян хотели бы, чтобы в их домах была «умная» система, и лишь менее 5% респондентов уже живут в таких зданиях.

Как сообщает директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов, к февралю 2025 года доля домов с интеллектуальными элементами уже приблизилась к 10%, а спрос вырос в три раза. В Сибири к таким домам он отнес ЖК «Зеленая река» в Омске, «Счастье в Кольцово» в Новосибирске и т.д.

— В 2024 году только нашей компанией были оцифрованы более 30 жилых комплексов для 25 застройщиков. По итогам 2024 года направление «цифровой недвижимости» выросло вдвое, а количество клиентов — в три раза. При этом стоимость внедрения элементов «умного дома» на самом деле невелика — конечно же, зависит от «начинки», но в массовом сегменте стоит в среднем всего 300-400 рублей на квадратный метр, — рассказали в МТС в ответ на запрос редакции Infopro54.

Аналитики компании отмечают, что более половины желающих приобрести недвижимость в новостройках заинтересованы именно в «умных» решениях.

Оптимизация для застройщиков

Девелоперы наблюдают, что, заезжая в новостройки, люди хотят иметь все блага цивилизации, интернет, стремятся к комфорту и безопасности — и эти элементы «умного дома» желательно предусмотреть на начальном этапе строительства объекта.

— В современных реалиях эксперты нашей компании наблюдают трансформацию ожиданий: люди сегодня не хотят приобретать квадратный метр жилья, им нужна продуманная экосистема. Для покупателя — особенно молодого, семейного и технологичного — «умный дом» создает ощущение контроля и комфорта одновременно. С точки зрения девелопера, внедрение таких решений — это инвестиция не только в продукт, но и в репутацию, — говорит директор по развитию компании «Новый мир» Юлия Шевченко.

Александр Аксененко добавляет, что функция «умного дома» в целом одинаково актуальна для застройщиков и покупателей. Использование технологий — показатель современного подхода застройщика к созданию объектов, а также возможность для оптимизации строительства.

— «Умные дома» способствуют повышению стоимости недвижимости и сокращению эксплуатационных расходов. В условиях стремительного развития технологий и изменения потребительских предпочтений интеграция «умных» решений становится не просто преимуществом, а необходимостью для успешного бизнеса в сфере строительства, — заявил депутат.

К примеру, все больше застройщиков используют на своих площадках «умные» видеокамеры, которые могут фиксировать процесс строительства на территории, чтобы рабочие соблюдали требования безопасности. Аналитики отмечают, что в ряде регионов Урала и Сибири в 2024 году спрос на видеокамеры в строительной отрасли вырос в два раза, сейчас на системы видеонаблюдения приходятся 30% от общего объема продаж видеокамер, установленных в жилых комплексах города. После запуска дома в эксплуатацию управляющие компании используют IP-камеры для контроля за внутридомовым и дворовым пространством для предотвращения порчи имущества, урегулирования спорных ситуаций между жильцами и поиска правонарушителей.

На этапе продаж в бизнес-процессы застройщиков хорошо интегрируются ИИ и чат-боты.

Роботы позволяют быстро отвечать на стандартные вопросы клиентов, а также снижают нагрузку на сотрудников и оптимизируют их работу. Впоследствии ИИ подключается к контролю за работой инфраструктуры дома: шлагбаумов, лифтов, инженерных коммуникаций и т.д.

Комфорт для жителей

Аналитики МТС среди наиболее востребованных услуг «умного дома» в жилье эконом-класса Новосибирска назвали мобильные приложения и системы доступа. В комфорт-классе популярностью пользуются сервисы для взаимодействия с жильцами и просмотра территории. В сегменте бизнес-класса акцент чаще всего делается на усовершенствование «умных» систем до полноценных цифровых сценариев.

— В Новосибирске среди наиболее популярных сервисов «умного дома» — АСКУЭ/АСКУВТ (так как они положены по закону), бесключевые доступы по Face ID и беспроводным меткам, видеоконтроль на территории и контроль СКУД (технические помещения, колясочные, шлагбаумы, калитки и прочее). Это базовый набор для многих застройщиков. Также есть спрос на подключение «умного здания», когда в верхнеуровневую систему заводятся различные датчики (открытия, протечек), системы вентиляции, тепловые узлы и т.д. и выводятся в единую верхнеуровневую систему. Востребованы «умный» лифт, общественный wi-fi на территории, «умные» фонари, — перечисляет Алексей Пахомов.

По его словам, интерес застройщиков к фишкам «умного дома» растет еще и потому, что они способствуют увеличению класса жилья.

— Более широкий набор подобных технологий повышает сначала интерес к технологичному жилому комплексу на этапе покупки жилья. На этапе проживания, когда жильцы распробуют и оценят все цифровые фишки, лояльность тоже остается высокой. Поэтому жильцы склонны рекомендовать свой ЖК знакомым и рассматривать будущие инвестиции в недвижимость от того же застройщика. Для самого потребителя подобные технологии нужны для повышения безопасности и комфорта, а также упрощения своего быта. Например, когда вы идете с тяжелыми сумками в каждой руке, приятно, что лифт узнает вас по Face ID и сам везет на нужный этаж, и от вас не требуется ставить пакеты на пол, нажимать кнопки, снова брать все свои вещи в руки и т.д., — комментирует Пахомов.

Основатель новосибирской «Группы Мета» Владимир Мартыненков рассказал Infopro54, какие технологии использует его компания в процессе эксплуатации объектов. Во многом они совпадают с тем перечнем, который составили аналитики МТС.

— Это диспетчеризация лифтов, чтобы утром и вечером в часы пик лифты были правильно расположены по этажам, чтобы правильно загружали и выгружали людей. Домофоны у нас совмещены с личными чипами, на объектах есть фейсконтроль, то есть система может идентифицировать жителей по лицам, как на iPhone. Везде используется система сканирования номеров автомобилей: при пропуске в паркинг, на территорию, фиксируется время заезда и выезда. Для этого уже не нужны чипы, какие-то кнопки. Приложение «Умный дом» помогает людям общаться, делать заказы, получать услуги, — поясняет он.

Девелопер также отмечает, что в некоторых домах Новосибирска уровень цифровизации уже настолько высок, что не подключенному к системе жителю будет сложно попасть на парковку, на домовую территорию и в сам дом.

— Технологии «умного дома» крайне актуальны и для управляющих компаний, так как позволяют дистанционно снимать многие параметры, максимально оперативно находить различные утечки, проводить перенастройку систем, проводить анализ по оптимизации управления имуществом и т.д., — говорит Мартыненков.

Аналитик новосибирского рынка недвижимости Григорий Якобсон считает, что понятие «умный дом» сегодня уже гораздо шире, чем это предусмотрено в ГОСТах. По его словам, в Новосибирске есть квартиры в максимально доступной на сегодняшний день комплектации «умного дома». Однако чаще всего речь идет о дорогих объектах большой площади в два-три уровня, где владельцы подбирают опции цифровизации в соответствии с собственным пониманием «умного дома».

— Никто сегодня не мешает человеку провести в свою квартиру любые технологии, на которые у него хватит фантазии. Для большинства из них нужна только розетка. Такие квартиры покупаются для больших семей, а технологии «умного дома» подключаются для удобства их эксплуатации. Я бы не сказал, что при продаже таких объектов можно отыграть цену, вложенную в технологии, так как они очень быстро меняются и устаревают, требуют апгрейда, но для тех людей, кто ценит личный комфорт и удобство, это вполне приемлемо. Количество таких владельцев недвижимости в Новосибирске постепенно растет, — подчеркнул эксперт.

Дальше будут умнее

Александр Аксененко сообщил, что в последние годы в Госдуме России активно обсуждают инициативы по расширению ГОСТов «умного дома». Одной из ключевых задач является разработка таких стандартов, которые помогут унифицировать подходы к проектированию и внедрению этих систем. Инициативы включают создание новых ГОСТов для оборудования, программного обеспечения и протоколов связи, вопросы защиты данных пользователей.

Прогнозируя развитие цифровизации объектов недвижимости, Григорий Якобсон также уверен: несмотря на все сложности, технологии «умного дома» будут все глубже проникать в повседневную жизнь новосибирцев — просто это удобно.

Владимир Мартыненков прогнозирует, что большое распространение именно в Новосибирске получат «умные» технологии для увлажнения воздуха.

— В Сибири во время отопительного сезона воздух в квартирах становится достаточно сухим, а окна не всегда целесообразно открывать, поэтому индивидуальные системы увлажнения воздуха с замером влажности в квартире — полезная штука, особенно для женщин. Также для Сибири актуальны внутренние системы регулирования тепла в квартирах. Сейчас такие девайсы есть, и застройщики могут их устанавливать, но массового спроса на эти устройства нет, — говорит застройщик.

Алексей Пахомов уточняет, что технологии идут в ногу с мировыми трендами, в том числе связанными с экологией.

— В век разумного потребления, когда мы стараемся бережнее относиться к природе и сохранять свою планету для себя и потомков, «умное» освещение — отличная технология для сохранения ресурсов. Есть два варианта работы этой технологии: включать фонари по определенным часам, что позволит контролировать время их работы в зависимости от увеличения или уменьшения светового дня; также фонари могут реагировать на движение. Кстати, управлять «умными» фонарями можно удаленно. Немаловажно, что режимная работа фонарей сильно сэкономит бюджет жильцов ЖК, ведь электроэнергии потратится меньше, чем в случае, когда фонари работают с вечера и до утра. Мы видим, что у застройщиков растет интерес к такой технологии, — констатировал Пахомов.

Александр Аксененко также считает, что «умные» счетчики и термостаты позволяют оптимизировать использование ресурсов — это не только снижает затраты, но и способствует охране окружающей среды, что сегодня особенно востребовано. Особенно в больших городах.