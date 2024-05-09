Дополнительный общественный транспорт на Радоницу запустят в Новосибирске

На Радоницу в Новосибирске будет ходить дополнительный общественный транспорт. Об этом сообщила мэрия города.
14 мая на линии выйдут 100% подвижного состава, которые будут курсировать вблизи кладбищ. Также будут запущены три дополнительных автобуса и три маршрутки от площади Калинина до Заельцовского кладбища и от «Золотой Нивы» до Гусинобродского.
В этот день с 9 утра до 19 часов будет запрещено заезжать на территорию городских кладбищ на личном транспорте. Вместо этого для жителей сибирской столицы с 8.00 до 16.00 организуют бесплатные маршрутки.
За порядком будут следить сотрудники полиции.
Ранее редакция сообщала о том, что жителям города в Новосибирской области власти предложили скинуться на благоустройство кладбища.
Источник фото: freepik.com/автор freepik
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