Дополнительный общественный транспорт на Радоницу запустят в Новосибирске

На Радоницу в Новосибирске будет ходить дополнительный общественный транспорт. Об этом сообщила мэрия города.

14 мая на линии выйдут 100% подвижного состава, которые будут курсировать вблизи кладбищ. Также будут запущены три дополнительных автобуса и три маршрутки от площади Калинина до Заельцовского кладбища и от «Золотой Нивы» до Гусинобродского.

В этот день с 9 утра до 19 часов будет запрещено заезжать на территорию городских кладбищ на личном транспорте. Вместо этого для жителей сибирской столицы с 8.00 до 16.00 организуют бесплатные маршрутки.

За порядком будут следить сотрудники полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что жителям города в Новосибирской области власти предложили скинуться на благоустройство кладбища.