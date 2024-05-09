Строительство пятого моста через Обь запланировали в Новосибирске

В Новосибирске выбрали место для строительства пятого моста через реку Обь. Он пройдет от Советского моста в районе Краснообска до Восточного обхода и станет дублером дамбы ГЭС.
Об этом сообщили на заседании комиссии мэрии по изменению Генплана Новосибирска.
Цель переправы — разгрузить разгрузить дамбу ОбьГЭС, по которой ежедневно проезжает огромное количество транспорта, буквально разрушающее конструкцию.
По словам заместителя начальника городского управления пассажирских перевозок Михаила Никулина, подготовка к строительству Нижнеельцовского моста начнется уже в ближайшее время.
Ранее редакция сообщала о том, что ремонт моста через реку Иня начнется в 2025 году. Мэрия Новосибирска объявила конкурс на разработку проектно-сметной документации. Работы должны начаться в 2025 году. Завершить их планируется в 2026-м.
Источник фото: кадр из предложений в Генплан Новосибирска.
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