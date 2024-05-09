В Новосибирске директор «Горзеленхоза» ушла в отставку

В Новосибирске Наталья Цветкова покинула пост директора «Горзеленхоза». Она написала заявление об увольнении еще в середине апреля 2024 года, однако, информация об этом просочилась в СМИ только сейчас.
Увольнение Цветковой подтвердила журналистам НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Заявление ею было написано 17 апреля. Временно исполняющим обязанности назначен заместитель Цветковой Сергей Рудковский, — пояснила собеседница.
Наталья Цветкова занимала должность главы муниципального предприятия «Горзеленхоз» с 2020 года.
В сентябре 2023 года чиновница получила судимость по статье «Халатность» после ЧП 2 июля 2022 года в Нарымском сквере.
Обвинение было построено на том, что директор Горзеленхоза не провела обследования зеленых насаждений, что привело к падению аварийно-опасного дерева на 9-летнего велосипедиста. Мальчик получил тяжкий вред здоровью.
Однако защита Цветковой обжаловала приговор и в феврале 2024 года он был отменен Новосибирским областным судом.
Источник фото: freepik.com/автор freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru