В Новосибирске директор «Горзеленхоза» ушла в отставку

В Новосибирске Наталья Цветкова покинула пост директора «Горзеленхоза». Она написала заявление об увольнении еще в середине апреля 2024 года, однако, информация об этом просочилась в СМИ только сейчас.

Увольнение Цветковой подтвердила журналистам НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Заявление ею было написано 17 апреля. Временно исполняющим обязанности назначен заместитель Цветковой Сергей Рудковский, — пояснила собеседница.

Наталья Цветкова занимала должность главы муниципального предприятия «Горзеленхоз» с 2020 года.

В сентябре 2023 года чиновница получила судимость по статье «Халатность» после ЧП 2 июля 2022 года в Нарымском сквере.

Обвинение было построено на том, что директор Горзеленхоза не провела обследования зеленых насаждений, что привело к падению аварийно-опасного дерева на 9-летнего велосипедиста. Мальчик получил тяжкий вред здоровью.

Однако защита Цветковой обжаловала приговор и в феврале 2024 года он был отменен Новосибирским областным судом.