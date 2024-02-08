Количество вакансий для ИТ-специалистов снизилось в Новосибирской области

Если смотреть на индекс в сфере ИТ, то кажется, что компании должны себя хорошо чувствовать и у них есть выбор соискателей. Начиная с апреля 2022, ИТ-сфера в НСО перестала быть дефицитной, индекс hh превысил значение 4,9 резюме на вакансию. На самом деле это не так — сообщила на пресс-конференции директор hh.ru в Сибири Екатерина Дегтярева.

— ИТ сильно отличается по структуре внутри рынка. Среди тех, у кого нет опыта работы, конкуренция составляет 13 резюме на одну вакансию. Если мы говорим о вакансиях уровня senior и даже middle, то это 2,9, а в ряде сегментов еще ниже, — констатирует эксперт. — Так что, казалось бы, хороший индекс по всей профессиональной сфере не отменяет конкуренцию внутри.

По оценке аналитиков компании, ИТ — перегретая отрасль с точки зрения иллюзий легкого входа: «полгода отучишься и станешь крутым тестировщиком или программистом». На самом деле, чтобы стать востребованным на рынке middle-специалистом, нужно преодолеть очень большую конкуренцию.

Екатерина Дегтярева отмечает, что количество активных вакансий ИТ-рынка в Новосибирской области снизилось на 3% (В целом по России спрос вырос на 5%. — Ред.), а количество активных резюме за счет новой аудитории выросло на 8%.

— При этом по итогам 2023 года ИТ остается в топ-10 наиболее востребованных сфер — на долю этой отрасли приходятся 7% всех вакансий, выставленных на рынок. Это большой объем рынка, и здесь по-прежнему очень высокая конкуренция, — резюмировала Дегтярева.

При этом 58% представителей ИТ-компаний сообщили, что у них увеличились сроки найма персонала, у 33% — остались на уровне прошлых лет. 44% компаний увеличили зарплаты сотрудникам в минувшем году, у 50% они остались без изменений. Комментируя перспективы развития компании на 2024 год, 23% ИТ-игроков сообщили, что они позитивны, 16% ожидают негативных изменений. Несмотря на это 69% компаний планируют увеличивать штат, у 13% от останется без изменений. При этом 60% ИТ-фирм планируют увеличивать фонд оплаты труда, 49% — точечно работать над удержанием сотрудников, 44% — работать с брендом, 47% — обеспечивать гибкие условия труда, 36% —увеличит бюджет на обучение и переподготовку, 31% — увеличить бюджет на нематериальную мотивацию сотрудников.

Ранее редакция сообщала о том, что искусственный интеллект привлекают к взысканию задолженности.