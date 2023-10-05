Экспертиза по конгресс-холлу в Кольцово будет готова до конца года

— Надеюсь, что нам осталось недолго ждать начала строительства рядом с озером конгресс-холла. Работа над основным проектом, который мы давно презентовали губернатору, ученым СО РАН, завершается. Надеемся, что до конца 2023 года получим положительное решение госэкспертизы по проекту, — сообщил на пресс-конференции мэр Кольцово Николай Красников. — Проект оказался довольно сложным. Изъяны нашего законодательства не позволили пройти сложный проектный процесс, нам пришлось сменить проектировщика, более года вносить корректировки. Сейчас к его подготовке подключилась группа «Эталон». Планируем добиваться включения проекта в специальную федеральную программу.

— Все наши культурные учреждения, которые сейчас ютятся в других местах, переедут под одну крышу, — подчеркнул мэр наукограда. — Это будет гостинично- развлекательный комплекс, который нужен для приема специалистов из разных регионов и стран для работы со СКИФом. Пусть их будет меньше, в связи со сложной геополитической обстановкой, чем планировалось ранее, но объект будет привлекать представителей разных наук.

Красников пояснил, что конгресс-холл по функционалу будет посредине между «Экспоцентром» и современным вариантом «Дома ученых Академгородка». В нем будет размещённые залы на 800-1000 мест, в том числе трансформируемые, залы для конференций, большие галерейные пространства. В здании планируется разместить музейные пространства, центр чтения.

Многофункциональный конгресс-холл будет состоять из двух зданий. Ориентировочная стоимость — около 5 млрд рублей, итоговая будет уточнена после завершения госэкспертизы. Ранее конгресс-холл планировалось запустить в 2024 году.

Кроме того, в Кольцово сейчас обсуждается проект по строительству гостиницы в центре наукограда и апарт-отеля рядом с площадкой СКИФ, уточняется концепция студенческого кампуса. При поддержке федерального бюджета вокруг СКИФа планируется сформировать особую социальную зону для специалистов, желающих там проживать. Рядом с ледовым дворцом также планируется построить гостиницу для спортсменов с ориентировочным объемом финансирования около 300 млн рублей. Николай Красников заявил, что спортивная инфраструктура наукограда уже позволяет принимать крупные спортивные соревнования.

— По гостиничному комплексу мы уже встречались с рядом партнеров, в том числе с китайскими, чтобы объект был построен хорошего уровня. Под него выделен участок земли, а сам проект мы готовы реализовывать в рамках МИП, без конкурса, — подчеркнул Красников.

Он напомнил, что вся названная инфраструктура должна быть готова через 2-3 года. В декабре 2024 года планируется запустить синхротрон и станции первой очереди СКИФ, в начале 2025 года — приступить к их опытной эксплуатации.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кольцово создадут медицинский кластер мирового уровня.