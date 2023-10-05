Рекламодателям

Экспертиза по конгресс-холлу в Кольцово будет готова до конца года

  • 05/10/2023, 15:12
Автор:
Экспертиза по конгресс-холлу в Кольцово будет готова до конца года
В центре наукограда также планируют построить большую гостиницу и гостиницу для спортсменов, а рядом со СКИФом апарт-отель.

— Надеюсь, что нам осталось недолго ждать начала строительства рядом с озером конгресс-холла. Работа над основным проектом, который мы давно презентовали губернатору, ученым СО РАН, завершается. Надеемся, что до конца 2023 года получим положительное решение госэкспертизы по проекту, — сообщил на пресс-конференции мэр Кольцово Николай Красников. — Проект оказался довольно сложным. Изъяны нашего законодательства не позволили пройти сложный проектный процесс, нам пришлось сменить проектировщика, более года вносить корректировки. Сейчас к его подготовке подключилась группа «Эталон». Планируем добиваться включения проекта в специальную федеральную программу.

Объявлен тендер на разработку проектной документации конгресс-холла в Кольцово

Объявлен тендер на разработку проектной документации конгресс-холла в Кольцово

Красников пояснил, что конгресс-холл по функционалу будет посредине между «Экспоцентром» и современным вариантом «Дома ученых Академгородка». В нем будет размещённые залы на 800-1000 мест, в том числе трансформируемые, залы для конференций, большие галерейные пространства. В здании планируется разместить музейные пространства, центр чтения.

— Все наши культурные учреждения, которые сейчас ютятся в других местах, переедут под одну крышу, — подчеркнул мэр наукограда. — Это будет гостинично- развлекательный комплекс, который нужен для приема специалистов из разных регионов и стран для работы со СКИФом. Пусть их будет меньше, в связи со сложной геополитической обстановкой, чем планировалось ранее, но объект будет привлекать представителей разных наук.

Многофункциональный конгресс-холл будет состоять из двух зданий. Ориентировочная стоимость — около 5 млрд рублей, итоговая будет уточнена после завершения госэкспертизы. Ранее конгресс-холл планировалось запустить в 2024 году.

Кроме того, в Кольцово сейчас обсуждается проект по строительству гостиницы в центре наукограда и апарт-отеля рядом с площадкой СКИФ, уточняется концепция студенческого кампуса. При поддержке федерального бюджета вокруг СКИФа планируется сформировать особую социальную зону для специалистов, желающих там проживать. Рядом с ледовым дворцом также планируется построить гостиницу для спортсменов с ориентировочным объемом финансирования около 300 млн рублей. Николай Красников заявил, что спортивная инфраструктура наукограда уже позволяет принимать крупные спортивные соревнования.

— По гостиничному комплексу мы уже встречались с рядом партнеров, в том числе с китайскими, чтобы объект был построен хорошего уровня. Под него выделен участок земли, а сам проект мы готовы реализовывать в рамках МИП, без конкурса, — подчеркнул Красников.

Он напомнил, что вся названная инфраструктура должна быть готова через 2-3 года. В декабре 2024 года планируется запустить синхротрон и станции первой очереди СКИФ, в начале 2025 года — приступить к их опытной эксплуатации.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кольцово создадут медицинский кластер мирового уровня. 

Иллюстрация — рендер проекта, предоставленного ООО «Концепт-Проект», с сайта Минкульта Новосибирской области

666

Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : СКИФ Конгресс-холл Кольцово гостиницы Новосибирска


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Доброволец-артиллерист из Сузуна погиб на СВО
30/09/23 12:52
Новосибирская область отправила очередную партию техники в зону проведения СВО
29/09/23 13:15
Предпринимателям, которые возьмут на работу участников СВО, присвоят статус соцпредприятия
29/09/23 9:39

Владелец кафе в Первомайском сквере подал иск к мэрии Новосибирска на 250 млн рублей

Спор между муниципалитетом и арендатором земли, где расположено кафе, возник из-за того, что здание признали самовольной постройкой,
Читать далее >>

Группа Самолет опротестовывает проект КРТ в Советском районе Новосибирска

Претензии к документации по комплексному развитию территории высказали уже двое застройщиков.
Читать далее >>

Коалиция выдвинула своих кандидатов на довыборы в горсовет

Подать документы кандидаты могут до 25 октября.
Читать далее >>

Экспертиза по конгресс-холлу в Кольцово будет готова до конца года

В центре наукограда также планируют построить большую гостиницу и гостиницу для спортсменов, а рядом со СКИФом апарт-отель.
Читать далее >>

Филиал химико-технологического колледжа создадут в Кольцово

Он разместится на площадке последнего долгостроя наукограда, который расположен рядом с биотехнологическим лицеем.
Читать далее >>

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Новосибирск

Он намерен посетить Новосибирский приборостроительный завод и завод им Чкалова.
Читать далее >>

Количество фитнес-клубов выросло на 37% в Новосибирске

После локдауна новосибирцы стали активнее заниматься спортом.
Читать далее >>

Поторопились: Первомайский сквер опять закрыли для новосибирцев

Горожан предупредили, что об открытии парка уведомят дополнительно.
Читать далее >>

На платформе «Большая Сибирь» в 2023 году заключено более 254 тысяч контрактов

Из них 90 тысяч в Новосибирской области.
Читать далее >>

Кадры по всей России ищет институт авиации из Новосибирска

А также делает заказы на подготовку узких специалистов в вузах других регионов.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Вячеслав Илюхин: Пашино — один из немногих микрорайонов с уникальной атмосферой добрососедства

Вячеслав Илюхин: Пашино — один из немногих микрорайонов с уникальной атмосферой добрососедства

С каждым годом все больше горожан выбирают жизнь не в шумном центре Новосибирска, а в районах, где чище воздух и нет пробок, где современные новостройки соседствуют с зелеными зонами и при этом есть все преимущества развитой инфраструктуры.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Владелец кафе в Первомайском сквере подал иск к мэрии Новосибирска на 250 млн рублей
5/10/23 18:28
Бизнес Власть
В скорую помощь Новосибирска пришли новые сотрудники
5/10/23 17:33
Медицина
Избитая отцом трехмесячная девочка впала в кому
5/10/23 17:17
Право&Порядок
Григория Лепса заметили в караоке-баре Новосибирска
5/10/23 17:14
Общество
Группа Самолет опротестовывает проект КРТ в Советском районе Новосибирска
5/10/23 16:55
Власть Город Недвижимость
Коалиция выдвинула своих кандидатов на довыборы в горсовет
5/10/23 16:30
Власть Политика
Еще один ресторан KFC поменял вывеску на Rostic's в Новосибирске
5/10/23 16:04
Бизнес
Мошенники продолжают генерировать новые схемы обмана доверчивых россиян
5/10/23 15:50
Право&Порядок
Физики Томска и Новосибирска изготавливают керамику за секунды
5/10/23 15:40
Наука
Появилось видео с места преступления под Новосибирском, где школьница порезала одноклассницу
5/10/23 15:15
Общество
Экспертиза по конгресс-холлу в Кольцово будет готова до конца года
5/10/23 15:12
Власть Недвижимость
Ложками и шпателями предлагают спасать деревья в Новосибирске
5/10/23 15:06
Город
Сеть кофеен «Шоколадница» временно не работает в Новосибирске
5/10/23 14:34
Бизнес
Филиал химико-технологического колледжа создадут в Кольцово
5/10/23 14:13
Власть Наука Образование
Певец из Карасукского района Новосибирской области Анатолий Третьяков скончался
5/10/23 14:06
Общество
Часть средств, вырученных от реализации имущества «Дяди Дёнера», получат обманутые инвесторы
5/10/23 13:49
Бизнес
Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Новосибирск
5/10/23 13:48
Общество Промышленность
«Авиакомпания не хочет общаться»: фермер, на поле которого приземлился самолет, намерен вспахать землю
5/10/23 13:03
Агропром
В Новосибирске режим «черного неба» продлен до 9 октября
5/10/23 13:01
Город Общество
Новосибирский зоопарк пополнится пумой и кенгуру
5/10/23 12:58
Общество
Популярное
Мошенники продолжают генерировать новые схемы обмана доверчивых россиян
5/10/23 15:50
Право&Порядок
В России могут ввести многоступенчатую приемную кампанию в вузы
5/10/23 9:43
В России дефицит рабочего и обслуживающего персонала
4/10/23 16:54
Как не переплачивать за «коммуналку», следуя новым правилам
4/10/23 11:32
Кустурица планирует снять на Кубани часть фильма по мотивам «Преступления и наказания»
3/10/23 16:07
Госдума рассмотрит проект о прогрессивной шкале налогообложения для физлиц
3/10/23 15:40
Новости компаний
Банк «Левобережный» снизил ставки по кредитам для бизнеса
5/10/23 12:04
Банк Уралсиб передал коллекцию картин Новокузнецкому художественному музею
5/10/23 11:28
Банк Уралсиб запустил услугу снятия наличных с карт «Мир» в торговых точках
5/10/23 11:14
В сентябре спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза
4/10/23 14:52
В Новосибирске сотрудники «Ростелекома» отработали действия при чрезвычайных ситуациях
4/10/23 14:43
Банк Уралсиб запустил ипотечный «СуперСтарт» со ставкой от 2,99% годовых
4/10/23 10:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска