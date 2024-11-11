«Дорожников разбудите»: в Новосибирске стартовал сезон «разбора полетов» по качеству уборки дорог

Снегопады, которые идут в Новосибирске уже несколько дней, спровоцировали на разных инстанциях «разбор полетов» готовности муниципалитетов и дорожников к зиме.

На минувшей неделе областная прокуратура сообщила, что в ходе оперативных проверок за первые сутки снегопада выявлено более 200 нарушений.

В пресс-службе мэрии заявили, что от прокуратуры Новосибирской области было получено одно предостережение о недопустимости нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

— Готовность муниципальных служб, ответственных за содержание улично-дорожной сети города, в Новосибирске обеспечена. Все ДЭУ создали запас противогололедных материалов, спецтехника готова к зимнему периоду и уже приступила к работе, — отмечал и.о. первого заместителя мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.

Как рассказал на оперативном совещании в правительстве мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, с субботы город перешел на зимний режим эксплуатации дорог. На улицах работало 303 единицы спецтехники, в ночь на понедельник — 162 единицы.

По словам министра транспорта Новосибирской области Анатолия Костылевского, на областных дорогах в первые снегопады работало 603 единицы техники. Он также рассказал о замечаниях, полученных по качеству уборки.

— Первое поступило из Барышево, где во время уборки проезжей части снегом был засыпан тротуар. Сейчас решаем вопрос с очисток тротуара, так как часть дороги находится в ведении ТУАДа, а часть — муниципалитета, — пояснил чиновник. — Также жители пожаловались на гололед в Новоморозово.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, обращаясь к главам муниципалитетов, потребовал:

— Коллеги, своих дорожников разбудите. Все переходят в формат зимнего содержания дорог. Снег пока не такой обильный, чтобы допускать нарушения.

Ранее редакция сообщала о том, что пробки в 9 баллов сковали Новосибирск утром в понедельник.