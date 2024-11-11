Пробки в 9 баллов сковали Новосибирск утром в понедельник

Транспортный коллапс произошёл в Новосибирске утром 11 ноября. По данным онлайн-сервиса «Яндекс. Карты», дорожная ситуация в городе оценивается в 9 баллов. На правобережье встали улицы Большевистская, Кирова, Военная и Красный проспект.

Заторы наблюдаются и на левом берегу: начиная с Димитровского моста и проезде Энергетиков. Пробки на улицах Станционной, Широкой, Котовского и Станиславского, а также на площади Труда. Затруднено движение на Титова, Троллейной и Немировича-Данченко, Ватутина и Сибиряков-Гвардейцев.

Причиной дорожно коллапса в сибирской столице стали, в том числе, погодные условия.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в городе небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -1…+1 градус. На дорогах местами сильная гололедица.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики пообещали жителям Новосибирска обильные снегопады и морозы до -13 в ближайшую неделю.