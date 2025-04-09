Дорожные метеостанции в Новосибирске смогут использовать МЧС и аграрии

Система автомобильных дорожных метеостанций (АДМС), ранее установленных на дорожной сети Новосибирска и Новосибирской области, интегрируется в «Интеллектуальную транспортную систему Новосибирской области». Эту работу выполняет Центр организации дорожного движения» (ГКУ НСО ЦОДД). Как пояснили в центре в ответ на запрос редакции Infopro54 в центре, масштабирование на данном этапе будет проходить в рамках имеющихся 35 АДМС. Увеличивать количество метеостанций пока не планируется.

— АДМС собирает основные данные по метеоусловиям: температура воздуха и поверхности, ветер, влажность, состояние дорожного полотна, коэффициент сцепления, процент соли, толщина снега или воды на дороге и др., — пояснили в ЦОДД.

В центре подчеркнули, что полученные с автомобильных дорожных метеостанций данные могут использоваться не только дорожниками, но и МЧС, аграриями и т.д. Для этого необходимо присоединиться к «Интеллектуальной транспортной системе» области согласно регламенту безопасности.

— На данный момент метеостанции выводят показатели на информационное табло в местах их размещения, — говорится в ответе, полученном редакций.

Напомним, ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в тестовом режиме в декабре 2024 года запустил в Новосибирске интеллектуальную транспортную систему (ИТС).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области начался паводок и подтапливает участки дорог.