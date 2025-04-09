Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак

Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирска неоднократно обращался в областное управление ветеринарии с предложением ввести процедуру медикаментозной эвтаназии для агрессивных бездомных животных. Однако каждый раз получал отказ. Об этом сообщил новосибирский депутат Георгий Андреев, опубликовав документ за подписью руководителя ведомства.

— Мы «героически» строим в городе приют для 500 животных, когда только собак без хозяев в городе бегает более 15 тысяч. При том, что немало проблем для горожан создают животные, которых хозяева выпускают на самовыгул, — сообщил депутат.

Он был вынужден изменить свои взгляды на проблему бездомных собак, когда увидел кадры нападения собак на детей.

Парламентарий с сожалением отметил, что из-за безответственного отношения некоторых владельцев к своим питомцам и отсутствия строгих мер наказания за самовыгул собак, приходится прибегать к радикальным решениям.

По его мнению, это отражает общие проблемы общества в регулировании вопросов, связанных с содержанием домашних любимцев.

Напомним, что каждый год более 500 бездомных собак отлавливают в Новосибирске. С начала 2025 года в городе поймали 113 собак.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-депутат Госдумы Ганзя назвала зоозащитников в Новосибирске невменяемыми. В конце марта в городе на площади Пименова прошёл митинг против эвтаназии собак.