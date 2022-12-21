Среди новосибирских предприятий немало бенефициаров санкций

Все-таки в плюсе

— Несмотря на то, что в целом по стране по итогам 10 месяцев отмечается спад, индекс промышленного производства нашего региона остается плюсовым. По итогам работы за 10 месяцев 2022 года он составил 101,3% к аналогичному периоду 2021 года (среднероссийский показатель — 100,1%), — сообщил на итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Нужно честно признать, что четвертый квартал не такой оптимистичный, как хотелось бы. Но задела, который был в начале года, хватает, чтобы сохранить положительные показатели и прирасти.

В Министерстве промышленности Новосибирской области редакции также пояснили, что с начала 2022 года наметилась тенденция к снижению темпов роста промышленного производства: индекс производства за 10 месяцев текущего года снизился со 109,1% в январе 2022 года до 101,3%. Снижение производства происходит как в «Добыче полезных ископаемых», так и в «Обрабатывающих производствах», совокупная доля в промышленном комплексе которых составляет 87%.

— Ожидается, как и по всей Российской Федерации, что спад в промышленном производстве Новосибирской области окажется менее глубоким, но более растянутым во времени, — комментируют эксперты Минпромторга. — В мае-июне снижение экономической активности приостановилось, поддержку оказало смягчение денежно-кредитной политики (с 14 июня ставка рефинансирования ЦБ вернулась к значению 9,5%, а с 19 сентября 2022 года она составила уже 7,5%). Кроме того, на экономике пока слабо отразилось ограничение импорта. Предприятия используют имеющиеся запасы комплектующих и компонентов, а износ оборудования не стал критичным в условиях невозможности обслуживания у поставщиков. Также промышленные организации ищут новые логистические цепочки поставок оборудования и запасных частей, новые рынки сбыта.

В добыче полезных ископаемых по виду экономической деятельности «Добыча угля» индекс производства за 10 месяцев 2022 года составил 107,2% к уровню 10 месяцев 2021-го; объем отгрузки готовой продукции к уровню января-октября 2021 года составил 176%. Индекс производства в добыче сырой нефти и газа в отчетном периоде составил 88,3%, темп отгрузки — 93,4% к уровню января-октября 2021 года. В «Добыче прочих полезных ископаемых» индекс производства к уровню 10 месяцев 2021 года составил 106,5%.

за 10 месяцев 2022 года индекс производства составил 100,8% к уровню 10 месяцев 2021 года. Объем отгруженных товаров в «Обрабатывающих производствах» за прошедший период 2022 года составил 618,9 млрд рублей (117,2% к уровню соответствующего периода 2021 года).

По итогам работы за 10 месяцев 2022 года рост промышленного производства в Новосибирской области отмечен в 12 из 23 видах обрабатывающих производств:

производство кожи и изделий из кожи — индекс производства к уровню 10 месяцев 2021 года составил 131,3%;

производство кокса и нефтепродуктов — 117,8%;

производство бумаги и бумажных изделий — 114,4%.

производство резиновых и пластмассовых изделий — 113,7%;

производство одежды — 112%;

производство химических веществ и химических продуктов — 111,9%.

производство напитков — 109%;

производство металлургическое — 108,9%;

производство прочей неметаллической минеральной продукции — 104,7%;

производство машин и оборудования — 100,8%;

производство электрического оборудования — 100,4%;

производство пищевых продуктов — 100,3%.

Снижение объемов производства, по сравнению с январем-октябрем 2021 года, отмечено в следующих видах экономической деятельности обрабатывающих производств:

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 38% к уровню 10 месяцев 2021 года;

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 77,4%;

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации — 80,5%;

производство прочих готовых изделий — 87,2%;

производство мебели — 88,7%;

обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели — 92,8%;

производство текстильных изделий — 93,1%;

производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 93,6%;

ремонт и монтаж машин и оборудования — 97,4%;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 99,1%;

производство прочих транспортных средств и оборудования — 99,8%.

— Согласно прогнозу социально-экономического развития Новосибирской области, на 2022-2024 годы индекс промышленного производства по итогам 2022 года к 2021 году составит 100,5%. Это довольно хороший результат с учетом складывающихся экономических условий и высокого индекса производства в 2021 году — 114,8%, — считают в Минпромторге.

В целом по региону объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за 10 месяцев 2022 года в регионе составил более 814 млрд рублей (119,4% к уровню соответствующего периода 2021 года).

Вызовы-2022

Президент МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» (МАРП), основатель ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин считает, что ключевым вызовом 2022 года для промышленников Новосибирска стали санкции. Причем предприятия разделились на 3 типа.

На первых санкции в принципе не оказали никакого влияния, так как они работали только с отечественным сырьем и комплектующими.

Вторые ощутили их негативное влияние в полной мере. В основном это предприятия электронной, высокотехнологичной промышленности, у которых возникли проблемы с комплектующими. У этих предприятий снизился объем производства, возникли сложности с выполнением контрактов, но они начали искать обходные пути и варианты.

— Кроме того, проблемы возникли у экспортеров, которых мы все в последние годы активно поддерживали и продвигали, радовались их успехам. А в 2022 году они столкнулись с проблемами при отправке продукции покупателям, банки начали блокировать их расчеты с контрагентами. Причем не только с недружественными странами. Казахские и китайские банки не пропускали платежи за продукцию и сырье. Вроде бы эти страны не вводили против нас санкций, но банки, завязанные на американский рынок, принимали такие решения, не имея на то законных оснований, чтобы не испортить свои отношения с партнерами из США, — поясняет Карпекин. — Тем не менее хочу сказать, что ни одно предприятие, входящее в МАРП, не приостановило в 2022 году свою деятельность. Они меняли логистику, заключали договоры с новыми контрагентами. Например, если предприятие или банк Казахстана по политическим соображениям не хотели иметь дело с новосибирским предприятием, то быстро находился посредник, который хочет и может это сделать. Да, это приводит к удорожанию сделки, но пока без вариантов.

Третья категория —и в Новосибирске их немало. Эти предприятия нарастили объем производимой продукции, так как после объявления санкций с рынка ушли их конкуренты.

Что касается частичной мобилизации, то, вопреки опасениям, предприятиям удалось сохранить ценный персонал и «отбить» ключевых сотрудников.

— Для этого были запущены все механизмы, руководители договаривались с военкоматами, с районными администрациями, с Минпромторгом. В итоге из-за мобилизации не было остановлено ни одно предприятие в Новосибирске, — констатировал собеседник редакции.

Тренды-2022 в промышленности Новосибирска

Ключевой тренд 2022 года — это усиление кооперации. По наблюдению Сергея Карпекина, предприятиям МАРП стало поступать много запросов на изготовление узлов, агрегатов, двигателей.

Второй тренд касается оборонных предприятий. Сегодня все они работают в 3 смены, что говорит о росте гособоронзаказа.

— Причины понятны, — констатировал глава МАРП,

Самые-самые

К наиболее ярким участникам промышленной отрасли Новосибирска, проявившим себя в 2022 году, Сергей Карпекин отнес АО «СКБ «Сибэлектротерм».

— В этом году они запустили несколько огромных, технологически сложных и дорогостоящих печей в разных регионах страны, в том числе на «Севмаше», который производит подводные лодки. Продукция СКБ — полностью российская, это полное импортозамещение, — говорит собеседник редакции.

К бенефициарам санкций он также отнес ПАО «Сиблитмаш», так как у предприятия появились дополнительные заказы в связи с уходом из страны конкурентов.

К чему готовиться?

Самой актуальной темой 2023 года, по оценке Сергея Карпекина, будет мобилизационная экономика.

— Все предприятия могут столкнуться с плановыми задачами для определенных нужд государства, в том числе вполне гражданские и частные заводы, поэтому будем изучать, как эти механизмы станут работать. Никто не знает, насколько жесткими будут требования по таким заказам. Нормативная база в последнее время определенным образом поменялась — и в результате повысилась ответственность за невыполнение гособоронзаказа. Многие предприятия побаиваются работать с государством, — поясняет глава МАРП. —Будем анализировать, общаться с органами власти.

Еще одна новация связана с налогообложением. С 2023 года бизнес, в том числе промышленные предприятия, переходит на систему единого налогового счета и единого налогового платежа. Уже сейчас понятно, что будет непросто.

— Налоговые органы меняют систему взимания налогов с предприятий: налоги будут начисляться 25 числа, а платиться 28-го — в один день, одним платежом, с одного счета. Если платежа не будет, то счет блокируется до полного погашения задолженности, — отмечает Карпекин. — Многим будет нелегко перейти на эту систему, так как предприятия привыкли к довольно свободному графику выплаты налогов, к тому, что можно было немного манипулировать этими вещами, придерживая суммы налоговых обязательств, перекрывая кассовые разрывы. Сейчас эта лавочка закрывается, и все налоги оплачиваются в один день без вариантов. Проблемы в переходный период будут. Но делать нечего — государство хочет получать деньги быстро. В полном объеме и без особых сложностей.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что необходимо для более активного развития новых производств.