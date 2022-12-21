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Среди новосибирских предприятий немало бенефициаров санкций

  • 21/12/2022, 16:38
Автор:
промышленность Новосибирска
Трендами 2022 года в промышленности стали усиление кооперации и увеличение гособоронзаказа.

Все-таки в плюсе

— Несмотря на то, что в целом по стране по итогам 10 месяцев отмечается спад, индекс промышленного производства нашего региона остается плюсовым. По итогам работы за 10 месяцев 2022 года он составил 101,3% к аналогичному периоду 2021 года (среднероссийский показатель — 100,1%), — сообщил на итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Нужно честно признать, что четвертый квартал не такой оптимистичный, как хотелось бы. Но задела, который был в начале года, хватает, чтобы сохранить положительные показатели и прирасти.

В Министерстве промышленности Новосибирской области редакции также пояснили, что с начала 2022 года наметилась тенденция к снижению темпов роста промышленного производства: индекс производства за 10 месяцев текущего года снизился со 109,1% в январе 2022 года до 101,3%. Снижение производства происходит как в «Добыче полезных ископаемых», так и в «Обрабатывающих производствах», совокупная доля в промышленном комплексе которых составляет 87%.

— Ожидается, как и по всей Российской Федерации, что спад в промышленном производстве Новосибирской области окажется менее глубоким, но более растянутым во времени, — комментируют эксперты Минпромторга. — В мае-июне снижение экономической активности приостановилось, поддержку оказало смягчение денежно-кредитной политики (с 14 июня ставка рефинансирования ЦБ вернулась к значению 9,5%, а с 19 сентября 2022 года она составила уже 7,5%). Кроме того, на экономике пока слабо отразилось ограничение импорта. Предприятия используют имеющиеся запасы комплектующих и компонентов, а износ оборудования не стал критичным в условиях невозможности обслуживания у поставщиков. Также промышленные организации ищут новые логистические цепочки поставок оборудования и запасных частей, новые рынки сбыта.

В добыче полезных ископаемых по виду экономической деятельности «Добыча угля» индекс производства за 10 месяцев 2022 года составил 107,2% к уровню 10 месяцев 2021-го; объем отгрузки готовой продукции к уровню января-октября 2021 года составил 176%. Индекс производства в добыче сырой нефти и газа в отчетном периоде составил 88,3%, темп отгрузки — 93,4% к уровню января-октября 2021 года. В «Добыче прочих полезных ископаемых» индекс производства к уровню 10 месяцев 2021 года составил 106,5%.

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В «Обрабатывающих производствах» за 10 месяцев 2022 года индекс производства составил 100,8% к уровню 10 месяцев 2021 года. Объем отгруженных товаров в «Обрабатывающих производствах» за прошедший период 2022 года составил 618,9 млрд рублей (117,2% к уровню соответствующего периода 2021 года).

По итогам работы за 10 месяцев 2022 года рост промышленного производства в Новосибирской области отмечен в 12 из 23 видах обрабатывающих производств:

  • производство кожи и изделий из кожи — индекс производства к уровню 10 месяцев 2021 года составил 131,3%;
  • производство кокса и нефтепродуктов — 117,8%;
  • производство бумаги и бумажных изделий — 114,4%.
  • производство резиновых и пластмассовых изделий — 113,7%;
  • производство одежды — 112%;
  • производство химических веществ и химических продуктов — 111,9%.
  • производство напитков — 109%;
  • производство металлургическое — 108,9%;
  • производство прочей неметаллической минеральной продукции — 104,7%;
  • производство машин и оборудования — 100,8%;
  • производство электрического оборудования — 100,4%;
  • производство пищевых продуктов — 100,3%.

Снижение объемов производства, по сравнению с январем-октябрем 2021 года, отмечено в следующих видах экономической деятельности обрабатывающих производств:

  • производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 38% к уровню 10 месяцев 2021 года;
  • производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 77,4%;
  • деятельность полиграфическая и копирование носителей информации — 80,5%;
  • производство прочих готовых изделий — 87,2%;
  • производство мебели — 88,7%;
  • обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели — 92,8%;
  • производство текстильных изделий — 93,1%;
  • производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 93,6%;
  • ремонт и монтаж машин и оборудования — 97,4%;
  • производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 99,1%;
  • производство прочих транспортных средств и оборудования — 99,8%.

— Согласно прогнозу социально-экономического развития Новосибирской области, на 2022-2024 годы индекс промышленного производства по итогам 2022 года к 2021 году составит 100,5%. Это довольно хороший результат с учетом складывающихся экономических условий и высокого индекса производства в 2021 году — 114,8%, — считают в Минпромторге.

В целом по региону объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за 10 месяцев 2022 года в регионе составил более 814 млрд рублей (119,4% к уровню соответствующего периода 2021 года).

Вызовы-2022

Президент МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» (МАРП), основатель ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин считает, что ключевым вызовом 2022 года для промышленников Новосибирска стали санкции. Причем предприятия разделились на 3 типа.

На первых санкции в принципе не оказали никакого влияния, так как они работали только с отечественным сырьем и комплектующими.

Вторые ощутили их негативное влияние в полной мере. В основном это предприятия электронной, высокотехнологичной промышленности, у которых возникли проблемы с комплектующими. У этих предприятий снизился объем производства, возникли сложности с выполнением контрактов, но они начали искать обходные пути и варианты.

— Кроме того, проблемы возникли у экспортеров, которых мы все в последние годы активно поддерживали и продвигали, радовались их успехам. А в 2022 году они столкнулись с проблемами при отправке продукции покупателям, банки начали блокировать их расчеты с контрагентами. Причем не только с недружественными странами. Казахские и китайские банки не пропускали платежи за продукцию и сырье. Вроде бы эти страны не вводили против нас санкций, но банки, завязанные на американский рынок, принимали такие решения, не имея на то законных оснований, чтобы не испортить свои отношения с партнерами из США, — поясняет Карпекин. — Тем не менее хочу сказать, что ни одно предприятие, входящее в МАРП, не приостановило в 2022 году свою деятельность. Они меняли логистику, заключали договоры с новыми контрагентами. Например, если предприятие или банк Казахстана по политическим соображениям не хотели иметь дело с новосибирским предприятием, то быстро находился посредник, который хочет и может это сделать. Да, это приводит к удорожанию сделки, но пока без вариантов.

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Третья категория — бенефициары санкций, и в Новосибирске их немало. Эти предприятия нарастили объем производимой продукции, так как после объявления санкций с рынка ушли их конкуренты.

Что касается частичной мобилизации, то, вопреки опасениям, предприятиям удалось сохранить ценный персонал и «отбить» ключевых сотрудников.

— Для этого были запущены все механизмы, руководители договаривались с военкоматами, с районными администрациями, с Минпромторгом. В итоге из-за мобилизации не было остановлено ни одно предприятие в Новосибирске, — констатировал собеседник редакции.

Тренды-2022 в промышленности Новосибирска

Ключевой тренд 2022 года — это усиление кооперации. По наблюдению Сергея Карпекина, предприятиям МАРП стало поступать много запросов на изготовление узлов, агрегатов, двигателей.

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— Мы много лет призывали промышленников к кооперации. Они говорили: «Да, это нужно», но не спешили отказываться от налаженных связей. Сейчас этот вопрос стал очень остро. Небольшие предприятия, занимающиеся изготовлением нестандартной продукции и оборудования, оказали перегружены работой. Они жалуются на нехватку производственных мощностей, оборудования, рабочих рук для выполнения всего объема заказов, — рассказывает Карпекин.

Второй тренд касается оборонных предприятий. Сегодня все они работают в 3 смены, что говорит о росте гособоронзаказа.

— Причины понятны, — констатировал глава МАРП,

Самые-самые

К наиболее ярким участникам промышленной отрасли Новосибирска, проявившим себя в 2022 году, Сергей Карпекин отнес АО «СКБ «Сибэлектротерм».

— В этом году они запустили несколько огромных, технологически сложных и дорогостоящих печей в разных регионах страны, в том числе на «Севмаше», который производит подводные лодки. Продукция СКБ — полностью российская, это полное импортозамещение, — говорит собеседник редакции.

К бенефициарам санкций он также отнес ПАО «Сиблитмаш», так как у предприятия появились дополнительные заказы в связи с уходом из страны конкурентов.

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— Предприятие наращивает выпуск продукции и в этом году покажет значительный рост. Есть планы по дальнейшей модернизации производства, по запуску новых производственных мощностей, чтобы справиться с растущим спросом на продукцию, — рассказывает Сергей Карпекин. — В этом году все захвалили «СКТБ Катализатор», но это объективно. У предприятия возникли серьезные сложности с экспортом своей продукции, но ситуацию удалось разрулить. Они тоже выводят на рынок импортозамещающую продукцию, которая пользуется повышенным спросом.

К чему готовиться?

Самой актуальной темой 2023 года, по оценке Сергея Карпекина, будет мобилизационная экономика.

Сергей Карпекин, президент МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» (МАРП), основатель ООО «Сибирская юридическая компания»— Все предприятия могут столкнуться с плановыми задачами для определенных нужд государства, в том числе вполне гражданские и частные заводы, поэтому будем изучать, как эти механизмы станут работать. Никто не знает, насколько жесткими будут требования по таким заказам. Нормативная база в последнее время определенным образом поменялась — и в результате повысилась ответственность за невыполнение гособоронзаказа. Многие предприятия побаиваются работать с государством, — поясняет глава МАРП. —Будем анализировать, общаться с органами власти.

Еще одна новация связана с налогообложением. С 2023 года бизнес, в том числе промышленные предприятия, переходит на систему единого налогового счета и единого налогового платежа. Уже сейчас понятно, что будет непросто.

— Налоговые органы меняют систему взимания налогов с предприятий: налоги будут начисляться 25 числа, а платиться 28-го — в один день, одним платежом, с одного счета. Если платежа не будет, то счет блокируется до полного погашения задолженности, — отмечает Карпекин. — Многим будет нелегко перейти на эту систему, так как предприятия привыкли к довольно свободному графику выплаты налогов, к тому, что можно было немного манипулировать этими вещами, придерживая суммы налоговых обязательств, перекрывая кассовые разрывы. Сейчас эта лавочка закрывается, и все налоги оплачиваются в один день без вариантов. Проблемы в переходный период будут. Но делать нечего — государство хочет получать деньги быстро. В полном объеме и без особых сложностей.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что необходимо для более активного развития новых производств. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : санкции промышленность Новосибирска мобилизационная экономика индекс промышленного производства единый налоговый счет гособоронзаказ


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