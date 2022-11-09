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Гидроузел под Омском будет готов к 2027 году

  • 09/11/2022, 17:48
строительство гидроузла в Омске
Реализация проекта обеспечит водоснабжение города-миллионника и создаст условия для работы речного транспорта.

К 2027 году планируется завершить строительство Красногорского гидроузла, который необходим для решения проблемы водоснабжения в Омске. Об этом в своем Телеграмм-канале губернатор Омской области Александр Бурков. Отмечается, что объём софинансирования проекта из областной казны составил 600 млн. рублей.

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Красногорский водоподъемный гидроузел возводят у села Красная Горка в Омской области. Плотина необходима в связи с тем, что за последние десятилетия резко снизился уровень Иртыша по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая.

— Подрядчик — компания «Межрегионстрой» идет с опережением графика, объект уже подготовили к зиме — практически завершили все земляные работы и работы по водоотведению. Параллельно с этим сейчас уже выходим на проектирование второго правобережного участка. Завершить работы первого этапа планируется до апреля 2024 года, а весь комплекс доделать к 2027 году, — сообщил Бурков в своем Телеграмм-канале.

Он подчеркнул, что возведение гидроузла обеспечит гарантированное водоснабжение города-миллионника и создаст условия для работы речного транспорта в черте Омск.

— В перспективе это позволит возобновить речное судоходство, которое станет еще одним логистическим преимуществом региона, — отметил губернатор.

В настоящее время на объекте работает более 65 единиц техники и около 200 человек.

 

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Фото с официального Телеграмм-канала губернатора Омской

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Омск

Теги : Строительство гидроузла в Омске речное судоходство водоснабжение Омска


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