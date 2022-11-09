Гидроузел под Омском будет готов к 2027 году

К 2027 году планируется завершить строительство Красногорского гидроузла, который необходим для решения проблемы водоснабжения в Омске. Об этом в своем Телеграмм-канале губернатор Омской области Александр Бурков. Отмечается, что объём софинансирования проекта из областной казны составил 600 млн. рублей.

— Подрядчик — компания «Межрегионстрой» идет с опережением графика, объект уже подготовили к зиме — практически завершили все земляные работы и работы по водоотведению. Параллельно с этим сейчас уже выходим на проектирование второго правобережного участка. Завершить работы первого этапа планируется до апреля 2024 года, а весь комплекс доделать к 2027 году, — сообщил Бурков в своем Телеграмм-канале.

Красногорский водоподъемный гидроузел возводят у села Красная Горка в Омской области. Плотина необходима в связи с тем, что за последние десятилетия резко снизился уровень Иртыша по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая.

Он подчеркнул, что возведение гидроузла обеспечит гарантированное водоснабжение города-миллионника и создаст условия для работы речного транспорта в черте Омск.

— В перспективе это позволит возобновить речное судоходство, которое станет еще одним логистическим преимуществом региона, — отметил губернатор.

В настоящее время на объекте работает более 65 единиц техники и около 200 человек.

Ранее редакция рассказывала как недостаточные инвестиции в расчистку русла Оби влияют на речной туризм и речные перевозки.