Виновного в ДТП депутата лишили мандата досрочно

Суд Татарского района удовлетворил ходатайство Следственного управления и требование Татарской межрайонной прокуратуры по поводу досрочного лишения полномочий депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова, избранного от партии «Единая Россия». Об этом сообщают в прокуратуре Новосибирской области. Напомним, что теперь уже бывший депутат в конце октября стал виновником ДТП, в результате которого пострадал ребёнок.

— Ранее в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), — сообщают в областной прокуратуре. — По результатам рассмотрения требования следователь направил в Татарский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий и о временном отстранении от должности. Суд рассмотрел ходатайство и, выслушав заключение прокуратуры, принял решение об его удовлетворении и отстранении от должности депутата.

— Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения, — сообщалось на официальном сайте реготеделения единороссов. — Того, кто задавил ребенка и бросил на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком. Он должен понести наказание. Что касается «Единой России», она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете.

Ранее Сергей Мамонтов был признан виновным и арестован на 11 суток по статье административного кодекса «Оставление водителем места ДТП». При этом ещё до начала судебно-следственных мероприятий однопартийцы поспешили откреститься от соратника, вначале анонсировав, а затем осуществив его исключение из партии, а также депутатского объединения «Единой России» в совете депутатов Татарского района.

Напомним, что по результатам уголовных дел досрочно своих мандатов лишились двое депутатов-единороссов в Заксобрании области — Александр Морозов и Валентин Сичкарёв. Под вопросом судьба ещё одного — Ивана Сидоренко, который, будучи подозреваемым по уголовному делу, признал вину.

Ранее редакция сообщала о лишении мандата депутата из Колыванского района по подозрению в сокрытии доходов.