В Обское море начала прибывать вода

Вода в Новосибирском водохранилище начала прибывать. Водолазы приступили к обследованию дна на одном из городских пляжей — парка культуры и отдыха «У моря Обского». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Отмечается, что в целом по территории города спасатели МАСС выставили 13 спасательных постов, из них три — размещены на городских пляжах, которые планируются к открытию, 10 — в местах, запрещенных для купания.
Напомним, что официальное открытие пляжного сезона намечено на 15 июня. Во второй половине июня, по прогнозам синоптиков, вода в Оби прогреется до +18 градусов, а по ночам столбики термометров уже не будут опускаться ниже +10. Метеорологи предполагают, что июнь будет теплее чем обычно. В регионе планируется открыть 19 пляжей, 3 — в детских оздоровительных лагерях, 5 — на базах отдыха и 11 — для общественного доступа. В Новосибирске в этом году будут работать шесть официальных пляжей.
Ранее редакция сообщала о том, что открытие пляжного сезона состоится 15 июня.
Фото Анны Гурьяновой
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