В Обское море начала прибывать вода

Вода в Новосибирском водохранилище начала прибывать. Водолазы приступили к обследованию дна на одном из городских пляжей — парка культуры и отдыха «У моря Обского». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Стоит отметить, что по второй волне паводка метеорологи давали более тревожные прогнозы, чем по первой, которая для новосибирцев прошла практически незаметно. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании в конце мая также поручил подчиненным более внимательно отнестись к подготовке к июньскому паводку.

Отмечается, что в целом по территории города спасатели МАСС выставили 13 спасательных постов, из них три — размещены на городских пляжах, которые планируются к открытию, 10 — в местах, запрещенных для купания.

Напомним, что официальное открытие пляжного сезона намечено на 15 июня. Во второй половине июня, по прогнозам синоптиков, вода в Оби прогреется до +18 градусов, а по ночам столбики термометров уже не будут опускаться ниже +10. Метеорологи предполагают, что июнь будет теплее чем обычно. В регионе планируется открыть 19 пляжей, 3 — в детских оздоровительных лагерях, 5 — на базах отдыха и 11 — для общественного доступа. В Новосибирске в этом году будут работать шесть официальных пляжей.

Ранее редакция сообщала о том, что открытие пляжного сезона состоится 15 июня.