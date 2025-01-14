Драматург из Новосибирска намерена судиться за авторские права на пьесу

Новосибирский драматург Ольга Степнова готовит документы для обращения в суд из-за нарушения авторских прав на пьесу. Предметом спора и судебного иска стала написанная ею пьеса «Двое в лифте, не считая текилы». Эксклюзивные права на постановку принадлежат «Театру Матросова» и его руководителю Денису Матросову.

— Пьесу «Двое в лифте, не считая текилы» по договору, который мы заключили с Матросовым, не может играть ни один театральный коллектив и эта информация есть на моем сайте (текст, кстати, тоже с сайта удален). Денис Матросов платит за эксклюзив, раскрутил этот спектакль, в нем играют известные актеры Игорь Лифанов, Петр Красилов, Дмитрий Орлов, – сообщила BFM-Новосибирск драматург Ольга Степнова.

Она добавила, что постановка идет на российских театральных площадках более 10 лет — в общей сложности сыграно уже порядка 500 спектаклей. За это время пьесу неоднократно пытались использовать без ведома автора небольшие театры, но эти попытки пресекались. Одним было достаточно предупреждения: театры снимали пьесу с репертуара, выплатив компенсацию. С другими вопрос решался через суд.

В конце 2024 года «Театр Матросова» приезжал со спектаклем «Двое в лифте, не считая текилы» в Красноярск и был уверен в том, что представляет зрителям эксклюзив. Однако, после спектакля зрители сообщили известным артистам, что видели этот сюжет в постановке Максима Сапова «На высоте» в Красноярском Доме Актеров. По словам драматурга, в ней лишь изменены имена героев, место действия и добавлен еще один персонаж. Спектакль шел в Красноярском Доме Актера с февраля 2024 года.

Юридическая служба «Театр Дениса Матросова» подала заявление в прокуратуру Красноярского края.

В свою очередь, Максим Сапов не считает, что его постановка нарушает авторские права.

— Ваша пьеса «Двое в лифте, не считая текилы» и правда оставила глубокий след в моем сердце. Материал вдохновил написать пьесу «На высоте!». Я обратился к драматургу, чтобы обсудить возможность изменения места действия, истории, а так же количества персонажей… Смело приглашаю вас на следующую постановку, чтобы вы убедились, что это абсолютно иная история, — говорит он.

При этом Максим Сарпов собирается подать встречный иск о защите деловой репутации, чести и достоинства. Тем не менее, в настоящее время в афише данного спектакля нет.

По словам юриста юридической компании «Кучеренко и Помельцев» Валерии Дмитриенко, у «Театра Дениса Матросова» и Ольги Степновой имеются все основания для обращения в суд. Они могут потребовать возмещение убытков или выплату компенсации в размере от 10 тысяч до 5 млн рублей (на основании ст. 1301 ГК РФ).

— Действующее законодательство предусматривает даже такую серьезную меру ответственности как прекращение и запрет ведения предпринимательской деятельности в случае неоднократного или грубого нарушения исключительных прав (на основании ст. 1253 ГК РФ), — утверждает эксперт.

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