Памятник Александру III предложили перенести из-за нового моста в Новосибирске

Новосибирские архитекторы предложили перенести памятник императору Александру III из парка «Городское начало». По мнению одного из специалистов, место для скульптуры государя изначально было выбрано неудачно, а теперь и вовсе потерялся на фоне столь масштабного объекта, как новый мост.

— Памятник стоит очень близко к новому объекту транспортной инфраструктуры. Это означает, что с дороги на него будет постоянно лететь грязь. Кроме того, он стоит некорректно с точки зрения культуры памятника. Не должен он находиться где-то под коммуникациями, задвинутым на второй план, где его никто не видит и нормального подхода к нему нет, — поделилась с BFM-Новосибирск своим мнением на этот счет доцент НГАСУ, кандидат архитектуры Анна Наволоцкая.

Собеседница считает, что городские власти должны выбрать более достойное место для императора и сделать к нему более удобную и открытую дорогу.

На вопрос журналистов о возможном переносе памятника в другое место в мэрии Новосибирска ответили, что подобных просьб, либо заявлений, в администрацию города не поступало.

— Заинтересованные в этом вопросе лица могут в соответствии с Положением о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории Новосибирска обратиться с этим предложением в городской департамент культуры и инициировать общественные обсуждения переноса памятника на более выгодное место, — добавили в городской мэрии.

Автором памятника Александру III в парке «Городское начало» на набережной Оби в Новосибирске является известный московский скульптор, Салават Щербаков. Именно по решению Александра III началось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, предопределившей развитие города Новосибирска. Монумент императору воздвигли в сибирской столице в 2012 году. Его общая высота 13 метров. 5-метровая скульптура государя вылита из бронзы, а 8-метровый постамент изготовлен из гранита.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце сентября 2023 года в мэрии Новосибирска уже обсуждался вопрос о переносе памятника Александру III из парка на привокзальную площадь. Однако соответствующее решение так и не было принято.