У Оби и Новосибирского района отберут финансирование на ремонт дорог

Тему качества и своевременности дорожных ремонтов депутаты регионального парламента мониторят с конца 2022 года. На ковер за срыв сроков проведения торгов неоднократно вызывались главы районов, муниципалитетов. Тем не менее некоторые контракты так и не удалось исполнить.

В то же время есть районы – лидеры, которые уже закончили работы 2023 года: Усть-Таркский, Северный, Черепановский районы и город Бердск. 90-99% работ выполнено в Тогучинском, Карасукском, Доволенском, Коченевском, Кочковском, Краснозерском, Здвинском и Сузунском районах.

— Мы будем готовить предложения по перераспределению средств, которые планируется снять с районов, не выполнивших объемы этого года, и перебросить их на районы, которые выполняли программу работ 2024-2025 годов, — заявил министр.

По его словам, дополнительные средства могут получить 16 районов и город Бердск. Этот вопрос министерство планирует вынести на ближайшую сессию регионального парламента. О какой сумме может идти речь — Костылевский не уточнил.

— Мы неоднократно об этом предупреждали, — напомнил Ильенко. — Средства будут сняты с Новосибирского района, с города Обь. Не исключаю, что в этот список могут попасть и другие районы, муниципальные образования. Это мы увидим к октябрьской сессии. Сейчас не хотим их называть, так как руководители районов и муниципальных образований на словах гарантируют, что все объемы дорожных ремонтов 2023 года будут выполнены.

Председатель комитета по транспорту Валерий Ильенко сообщил, что депутаты будут содействовать перераспределению дорожных денег на оплату выполненных контрактов 2024-2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в рамках нацпроекта по ремонту дорог выявлены 445 замечаний.