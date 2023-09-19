У Оби и Новосибирского района отберут финансирование на ремонт дорог

Тему качества и своевременности дорожных ремонтов депутаты регионального парламента мониторят с конца 2022 года. На ковер за срыв сроков проведения торгов неоднократно вызывались главы районов, муниципалитетов. Тем не менее некоторые контракты так и не удалось исполнить.
В то же время есть районы – лидеры, которые уже закончили работы 2023 года: Усть-Таркский, Северный, Черепановский районы и город Бердск. 90-99% работ выполнено в Тогучинском, Карасукском, Доволенском, Коченевском, Кочковском, Краснозерском, Здвинском и Сузунском районах.
— Мы будем готовить предложения по перераспределению средств, которые планируется снять с районов, не выполнивших объемы этого года, и перебросить их на районы, которые выполняли программу работ 2024-2025 годов, — заявил министр.
По его словам, дополнительные средства могут получить 16 районов и город Бердск. Этот вопрос министерство планирует вынести на ближайшую сессию регионального парламента. О какой сумме может идти речь — Костылевский не уточнил.
— Мы неоднократно об этом предупреждали, — напомнил Ильенко. — Средства будут сняты с Новосибирского района, с города Обь. Не исключаю, что в этот список могут попасть и другие районы, муниципальные образования. Это мы увидим к октябрьской сессии. Сейчас не хотим их называть, так как руководители районов и муниципальных образований на словах гарантируют, что все объемы дорожных ремонтов 2023 года будут выполнены.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в рамках нацпроекта по ремонту дорог выявлены 445 замечаний.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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