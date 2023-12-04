В мэрии рассказали, как школьники Новосибирска будут учиться в морозы

Школы в Новосибирске, не смотря на морозы, будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

— По информации департамента образования мэрии города Новосибирска, несмотря на изменение погодных условий, учебный процесс в школах будет организован в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Также в мэрии пояснили при каких обстоятельствах дети могут не идти в школу.

— При температуре -25 °С и ниже — воспитанники детских дошкольных учреждений и учащиеся 1-4 классов; – При температуре -30 °С и ниже — учащиеся 5-9 классов; — При температуре ниже -35 °С — учащиеся 10-11 классов.

В департаменте подчеркнули, что родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы, но нужно сообщить о пропусках классному руководителю сначала по телефону, а затем письменно.

— В таком случае уроки, пропущенные учеником, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине, — отметили в сообщении.

Если родители приняли решение отправить своего ребенка в школу в дни плохой погоды, то необходимо обеспечить сопровождение учащихся начальных классов в школу и обратно домой.

Ранее редакция сообщала о том, что после дождя и плюсовой температуры Новосибирск накроют аномальные морозы.