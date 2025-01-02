В Новосибирске в 2025 году планируют открыть магазины малого формата Х5 Group

Малые форматы сегодня являются одним из самых востребованных направлений развития продуктового ритейла. Об этом в рамках конференции портала Retail.ru «Потребительский рынок России: ключевые вызовы 2025» сообщил управляющий директор «Около» (Проект Х5 Group. — Ред.) Игорь Плетнев.

В 2024 году компания открыла тысячу магазинов в 21 регионе России. В планах на 2025 год — выйти еще в 29 регионов и увеличить сеть до 3 тысяч магазинов, а в стратегической перспективе — до 30 тысяч. Участники рынка в разговоре с корреспондентом Infopro54 отмечали, что франшиза сети в ближайшее время может появиться в Новосибирске, так как в регионе есть интерес к этому формату.

— Мы видим, что рынок идет в сторону миниатюризации форматов и в сторону развития онлайна, — констатировал Плетнев.

Кроме того, по его словам, ключевым преимуществом небольших независимых магазинов является кастомизация. Предприниматель сам определяет, что у него будет стоять на полках, ориентируясь на обратную связь от покупателей. Он в лицо знает большинство своих постоянных клиентов. Кроме того, в такие магазины проще зайти локальным производителям

— Для потребителя сегодня важна скорость покупки. Они не хотят тратить время на походы в гипермаркет. Именно поэтому в X5 приняли стратегическое решение закрыть сеть гипермаркетов «Карусель», — пояснил Игорь Плетнев.

«Около» — это магазин малого формата с торговой площадью от 50 до 150 кв. м., с ассортиментом до 1700 sku. Ритейлер планирует открывать их как в городской, так и в сельской местности. Проект развивается по франшизной модели.

X5 Group управляет торговыми сетями «Перекрёсток» и «Пятёрочка» — «магазины у дома», «Чижик» — жесткий дискаунтер, а также магазинами «Красный Яр» и «Слата».

По данным 2ГИС, в Новосибирской области на данный момент работает 4549 продуктовых магазинов. Из них 339 — «Пятерочки», 60 — «Чижик».

Ранее редакция сообщала о том, что «магазинам у дома» в Новосибирске рекомендовали объединяться, а также подумать о специализации.