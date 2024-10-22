Мигранты толпой избили лопатами двух жителей левобережья Новосибирска

Полиция разбирается в обстоятельствах побоища, устроенного мигрантами в Горском микрорайоне Новосибирска. Инцидент произошёл днем 18 октября рядом с домом №54.

Как сообщают очевидцы конфликта, иностранцы, занимавшиеся дорожными работами, набросились с инвентарём в руках на двоих местных жителей.

— Толпа иностранных дорожных рабочих ломами и лопатами били двух русских посередь бела дня. Угрожали убить. С полицией огрызались, оскорбляли при полиции русских людей, опять же прямо при полиции обещали расправиться, — сообщили свидетели конфликта в Телеграм-канале Горского жилмассива.

В региональном ГУ МВД информацию об инциденте подтвердили и пояснили, что на место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы.

— Сообщение о конфликте между гражданами у дома по улице Горский микрорайон в полицию поступало. Приняты заявления от обеих сторон конфликта. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Одному гражданину в полиции выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, — сообщили Infopro54 в пресс-службе ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что СК начал проверку после конфликта между семьей мигрантов и жительницами в Плющихинском жилмассиве Новосибирска. Потасовка произошла вечером 1 сентября возле одного из домов на улице Высоцкого. Причиной конфликта стало замечание ребёнку иностранцев, который ломал двери в подъезде жилого дома. Отреагировав на крики сына, супруги-иностранцы с кулаками набросились на женщину.