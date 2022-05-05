Резидент Академпарка участвует в разработке самолета МС-21

С 2018 года резидент Академпарка — команда Исследовательского комплекса Центра технологического обеспечения (ИК ЦТО) — проводит целый спектр различных прочностных расчётов в рамках проекта МС-21. Руководство компании пошло на технологический и предпринимательский риск, и вложило собственные средства в создании первой в России лаборатории огневых испытаний авиатехники.

— Был изучен мировой опыт, мобилизованы собственные наработки компании. Лаборатория была аккредитована, получила лицензию Минпромторга РФ. Причём здесь нам пришлось конкурировать с маститыми командами из Испании и Ирландии. Результат — подряд на выполнение основного объёма сертификационных испытаний по МС-21, сотни образцов, прошедших «горнило» лаборатории, — рассказывает генеральный директор ИК ЦТО Антон Рязанцев. — Огневых испытаний такого уровня в стране до этого почти не проводили, а зарубежные коллеги, естественно, не спешат делиться секретами. По большому счёту, нам не с кем было советоваться. В Новосибирске, на самом деле, необходимый опыт есть, но нужные нам компетенции были «разбросаны» по различным предприятиям и исследовательским коллективам, и их приходилось собирать по крупицам. Команду по направлению огневых испытаний пришлось сколачивать с нуля, причём очень быстро. Здесь — выходцы из НГУ, НГТУ, других вузов, из СибНИА им. С.А.Чаплыгина.

Работы над созданием отечественного авиалайнера продолжаются. Уже намечен следующий этап — сертификация модификации самолёта с отечественным двигателем. В ближайшие год-полтора команде ИК ЦТО предстоит провести ещё множество расчётов и циклов испытательных работ — и огневых, и прочностных — в рамках этого проекта.

Исследовательский комплекс Центр технологического обеспечения создан выходцами из СибНИА им. С.А.Чаплыгина в 2011 году как испытательная лаборатория при Центре. Сегодня — это мультиотраслевая команда многомиллионными оборотами. Специалисты ИК ЦТО занимаются расчётами, проектированием, прочностными, климатическими и огневыми испытаниями для авиастроения, машиностроения и энергетической отрасли.

Ключевым оператором проекта МС-21 является корпорация «Иркут». В 2022 году компания планирует получить сертификат на производство композитного крыла из российских материалов. В 2024 году планируется замена американских двигателей на отечественные, создаваемые в Перми ПД-14.

МС-21 — это первый в мире узкофюзеляжный самолет, на который устанавливается композитное крыло.

Ранее редакция сообщала, что разработка новосибирских ученых сможет защитить самолеты от обледенения, а также о том, что в СибНИА им. С.А.Чаплыгина проводятся испытания электродвигателя для авиации.