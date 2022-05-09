Почему в Новосибирске не было воздушного парада

В понедельник, 9 мая, в Новосибирске отменили вылет авиационной техники, которая должна была участвовать в воздушном параде. Горожане смогли увидеть в небе только Су-34.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета, авиационная техника не будет принимать участие в параде в честь 77 годовщины победы в Великой Отечественной в Новосибирске, — пишет КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Участниками воздушного парада в Новосибирске должны были стать вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31.

Наземный военный парад состоялся в плановом режиме. По площади Ленина прошли более двух тысяч военных и 41 единица военной техники.

Кроме того, традиционно 9 мая по центральным улицам города прошел «Бессмертный полк». По оценкам мэрии, в Новосибирске акция собрала около 150 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала, что после майских праздников могут вернуть масочный режим.