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Мэрия и «Дискус» могут зачесть долги дорогами

  • 05/05/2022, 14:40
Автор:
новости Новосибирска
В муниципалитете не исключают мирового соглашения с застройщиком.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск мэрии областного центра о признании муниципальной собственностью автодорог в Октябрьском и Кировском районах Новосибирска:

— участок автомобильной дороги по улице В. Высоцкого (от улицы Авиационной до улицы Волочаевской) протяженностью 362 м, площадь застройки 3579,2 кв.м;

— участок автомобильной дороги по улице Т. Снежиной (от улицы Авиационной до улицы Волочаевской) протяженностью 596 м, площадь застройки 6218,8 кв.м;

— участок автомобильной дороги по улице В. Потылицина (от жилого дома № 1 до жилого дома №13) протяженностью 544 м, площадь застройки 9228,7 кв.м.;

— участок автомобильной дороги по улице В. Шевелева (от улицы А. Чистякова до улицы Д. Шмонина) протяженностью 448 м, площадь застройки 5835,8 кв.м.

Об этом сообщается на сайте суда.

Мэрия города Новосибирска обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Дискус-Строй» о признании права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования, говорится в судебной документации.

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Как следует из комментария мэра Новосибирска Анатолия Локтя на вопрос корреспондента Infopro54, в настоящий момент мэрия ведет переговоры с «Дискусом» по поводу условий возможных компенсаций застройщику ранее выполненных дорожных работ.

В соответствии с законодательством предусмотрены компенсационные затраты, говорит глава города. Сейчас этот вопрос решается. Не исключаем мирового соглашения. Есть возможность разойтись. Есть объекты, построенные организацией, которые они могут передать за счет своего долга перед мэрией Новосибирска. Это вопрос договоренностей, такая работа активно ведется.

В документах суда поясняется, что ответчик не возражает против удовлетворения заявленных требований муниципалитете. Вместе с этим представитель компании пояснил, что не решен вопрос о компенсации затрат ответчика. О какой сумме компенсации может идти речь и какие объекты могут рассматриваться в качестве оплаты — глава города не уточнил.

Напомним, что ранее суд удовлетворил встречные иски мэрии и «Дискуса»: мэрии о расчете по аренде земельных участков, «Дискуса» о компенсации дорожно-строительных работ. Речь шла о сумме около 400 млн рублей и только об автодорогах в микрорайоне «Плющихинский».

Данное решение в настоящий момент пытается опротестовать депутат горсовета от фракции КПРФ, председатель комиссии по наказам Александр Бурмистров. При этом, как заявил, выступая на февральской сессии горсовета собственник «Дискуса», депутат от «Единой России» Алексей Джулай, подобная компенсация застройщикам дорожных работ — уже сложившаяся в мэрии практика. В качестве примеров Джулай приводил таких застройщиков, как ГК «КПД-Газстрой», ООО «Энергомонтаж» и ГК «Стрижи».

Ранее редакция сообщала, что у аудиторов возникли вопросы к ряду концессий, заключенных муниципалитетом. А также о том, что губернатор предложил проводить ямочный ремонт дорог зимой. 

Фото из группы МЖК Восточный, Плющихинский ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : дороги город власть бизнес


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