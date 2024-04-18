Движение по трем улицам ограничили в Октябрьском районе Новосибирска

Движение транспорта по трем улицам ограничили в Октябрьском районе.

Как говорится в сообщении мэрии Новосибирска, ограничение будет действовать с 17 по 30 апреля.

Причина – работы на теплотрассах.

— На 4 метра проезжая часть ул. Толстого и на 3,5 метра ул. Бориса Богаткова в районе жилого дома № 53; на 3,5 метра проезжая часть ул. Ленинградской в районе здания № 49/1 на ул. Никитина, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют быть внимательными и смотреть на знаки дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что движение на трех улицах ограничат в Новосибирске на 4 месяца.