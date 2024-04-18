Экс-директору СМЭУ избрали меру пресечения в суде Новосибирска

Суд избрал меру пресечения бывшему директору ГБУ НСО «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрию Мальцеву.
— Постановлением Центрального районного суда Мальцеву избрана мера пресечения виде домашнего ареста до 16 июня 2024 года, — пояснили в суде.
Ранее под домашний арест был отправлено подельник Мальцева — экс-глава МБУ «Горсвет» Константин Анакин.
Напомним, о задержании бывших чиновников стало известно 16 апреля. Обоих подозревают в хищении бюджетных 50 миллионов рублей, которые должны были пойти на обслуживание светофоров в городе.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд арестовал имущество новосибирского министра ЖКХ Дениса Архипова на сумму более 14 миллионов рублей.
Источник фото: скриншот оперативного видео, предоставленного ГУ МВД по Новосибирской области.
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