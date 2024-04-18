Зарплатные ожидания новосибирцев выросли на 20%

Новосибирские соискатели рассчитывают на среднюю заработную плату в 60 тысяч рублей. Это полностью совпадает с уровнем и динамикой зарплатных ожиданий в целом по стране и на 20% больше, чем годом ранее. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter в ходе исследования изменений по итогам марта.

Исследование показало, что на самые высокие зарплаты в Новосибирской области сейчас претендуют представители высшего и среднего менеджмента (в среднем 120 тыс. рублей), а также специалисты из сферы стратегий и инвестиций (108 тыс. рублей).

Далее идут строители и специалисты по недвижимости (82,3 тыс. рублей), кадры из добычи сырья, производственники и сельскохозяйственные работники (по 80 тыс. рублей), специалисты по ремонту и обслуживанию автотранспорта (79,8 тыс. рублей), ИТ-специалисты (74,7 тыс. рублей), рабочий персонал, водители и менеджеры по закупкам (по 70 тыс. рублей).

— Наиболее серьезно повысили свои зарплатные ожидания по сравнению с прошлым годом специалисты рабочих профессий и водители (по +40% в марте 2024 по сравнению с мартом 2023, до 70 тыс. рублей, в среднем), кадры из добычи сырья, сферы производства и автобизнеса (по +33%), — говорится в исследовании.

Самыми «скромными» оказались соискатели из сферы безопасности и специалисты из сферы образования. Их зарплатные ожидания выросли на 10% (до 50 тысяч рублей) и 14% (до 51,4 тыс рублей) соответственно.

По данным Зарплата.ру, в сфере производства в Новосибирской области медианная зарплата, которую компании предлагают сотрудникам, занятым на производстве, за год выросла на 14%.

Ранее редакция рассказывала, что зарплатные ожидания у соискателей без высшего образования выросли в Новосибирской области.