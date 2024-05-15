Мать, выкинувшая младенца в мусорку, предстанет перед судом в Новосибирске

Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы региона. Прокурор Новосибирской области подписал обвинительное заключение и дело передали для рассмотрения в суд.
Напомним, 16 февраля в мусорном контейнере около жилых домов случайный прохожий обнаружил новорожденного мальчика. Мать родила сына на съёмной квартире, завернула в черный пакет и выбросила на помойку. Если бы мужчина не услышал писк из бака, то младенец мог бы умереть.
Свершиться чуду помогли и врачи областной больницы. Они оказали крохе необходимую помощь. К счастью, у ребенка не было выявлено никаких серьезных патологий и последствий переохлаждения. Родная бабушка оформила на него опеку и забрала в семью.
― Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, ― прокомментировали в СК региона.
Все это время мать ребенка находится под стражей. Она до сих пор не призналась, кто является биологическим отцом ее малыша.
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Источник фото: СК по НСО/судебный департамент по Новосибирской области.
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