Мать, выкинувшая младенца в мусорку, предстанет перед судом в Новосибирске

Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы региона. Прокурор Новосибирской области подписал обвинительное заключение и дело передали для рассмотрения в суд.

Напомним, 16 февраля в мусорном контейнере около жилых домов случайный прохожий обнаружил новорожденного мальчика. Мать родила сына на съёмной квартире, завернула в черный пакет и выбросила на помойку. Если бы мужчина не услышал писк из бака, то младенец мог бы умереть.

Свершиться чуду помогли и врачи областной больницы. Они оказали крохе необходимую помощь. К счастью, у ребенка не было выявлено никаких серьезных патологий и последствий переохлаждения. Родная бабушка оформила на него опеку и забрала в семью.

― Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, ― прокомментировали в СК региона.

Все это время мать ребенка находится под стражей. Она до сих пор не призналась, кто является биологическим отцом ее малыша.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

«Работала в ночном клубе почетным администратором»: что известно о матери, которая выбросила младенца в Новосибирске. Подробнее…

«У малыша сильный ангел-хранитель»: врач рассказал о выброшенном в мусорку младенце в Новосибирске. Подробнее…

«Мы дали ей шанс»: сибирячка, выбросившая младенца на мусорку, сможет снова стать матерью. Подробнее…

«Он очень хотел жить»: малыша, спасенного из мусорки, навестили следователи в новосибирской больнице. Подробнее…

«Жила одна и скрывала беременность»: 22-летняя девушка родила мальчика и выбросила в мусорку в Новосибирске. Подробнее…