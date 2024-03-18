В Новосибирске придумали как месить тесто на макароны на 20% быстрее

Ученые НЭТИ разработали механизм тестомесильной машины непрерывного действия. Благодаря этому можно увеличить производительность автоматической линии изготовления макарон. Технология уже запатентована.

— Несколько лет назад к нам обратилось руководство региональной макаронной фабрики с просьбой выявить возможность повышения производительности рабочей линии создания макарон, — рассказывает о начале работы Татьяна Мартынова, доцент кафедры проектирования технологических машин НГТУ.

Ученые принялись исследовать процесс замеса теста. В итоге они пришли к идеи отказа от возвратно-поступательного движения и для сохранения качества теста ввести неравномерное замешивание с периодическим изменением скорости.

— Идея оказалась оригинальной, обладающей отличительными качественными признаками. Было принято решение подтвердить патентом на изобретение предложенную конструкцию, — сообщает Юрий Подгорный, профессор кафедры проектирования технологических машин НГТУ.

По словам ученого, новосибирское устройство может применяться не только в пищевой промышленности, но и в других отраслях. Новый механизм не только сохраняет качество теста, но и увеличивает производительность.

Патент уже получен, но работа над механизмом продолжается.

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