Двухэтажный торговый центр снесли в Октябрьском районе Новосибирска

Под контролем судебных приставов прошел демонтаж несанкционированного двухэтажного торгового объекта, расположенного на улице Кирова, 119. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ ФССП.

— После применения мер принудительного исполнения, новосибирская компания исполнила требование суда: освободила часть земельного участка площадью 540 кв.м. от нестационарного объекта, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что двухэтажную конструкцию, внутри которой долгое время работал магазин одежды собственник обязан был демонтировать по решению суда в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу. Данное решение на принудительное исполнение передали судебным приставам.

После этого собственник ТЦ собственными силами приступил к демонтажу незаконной конструкции, но довольно быстро полностью остановил все сопутствующие работы. Не продолжился демонтаж и после того, как судебный пристав выписал предпринимателю постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей с очередным требованием освободить земельный участок. Тогда предпринимателя привлекли к административной ответственности и установили новый срок для демонтажа построек.

—В течение двух дней ООО исполнило решение Арбитражного суда: двухэтажный торговый центр на ул. Кирова, 119 демонтирован, — говорится в сообщении ведомства, — подвели итог в пресс-службе.

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