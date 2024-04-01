Двухлетний ремонт Димитровского моста начнется в Новосибирске

В Новосибирске на этой неделе начнется ремонт Димитровского моста. По информации заказчика, МКУ «Гормост», работы будет выполнять строительная компания «Дороги Сибири».

— Муниципальный контракт подписан и подрядчик приступил к решению вопросов, связанных с согласованием схем организации дорожного движения, установкой соответствующих знаков, размещением строительного городка, — пояснили в мэрии Новосибирска.

Власти пояснили, что после 5 апреля будет проведен ямочный ремонт покрытия, а затем установят ограждающие блоки. Это не окажет влияния на пропускную способность моста и не приведет к возникновению пробок.

— Во время проведения ремонта движение по мосту будет организовано по трем полосам в каждую сторону. Будут установлены специальные технические средства организации дорожного движения, — добавили в городской администрации.

Ремонт продлится 2 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в начале марта в Новосибирске начался ремонт важной артерии дорожной системы — Октябрьского моста. Как отчитались подрядчики, работы ведутся в круглосуточном режиме. Однако это провоцирует ежедневные километровые заторы на одной из городских переправ, что возмущает жителей сибирского мегаполиса. Эксперты рассказали о причинах вечных пробок на дорогах Новосибирска.