«Россети» обеспечили электроэнергией строящийся под Новосибирском научный комплекс СКИФ

Компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершила подготовку энергообъектов для присоединения к сети Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Это один из крупнейших научных проектов в России за последние десятилетия. Комплекс станет флагманом передовых исследований в химии, физике, биологии, геологии, материаловедении, медицине. Потребителю выделили 12,5 МВт мощности.

Энергетики расширили подстанцию 110 кВ «Барышевская» – один из основных центров питания наукограда Кольцово, где строится СКИФ. На объекте установили новые силовые трансформаторы, что позволило увеличить его мощность в 1,6 раза – с 50 до 80 МВА, смонтировали дополнительные линейные ячейки. Кроме того, было проложено около 2 км кабельных линий электропередачи.

СКИФ – Источник синхротронного излучения, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. В мире есть несколько аналогов, самый известный – Большой адронный коллайдер в Швейцарии. Диаметр кольцевого здания основного накопителя электронов СКИФ, являющегося источником излучения, составит 240 м, этот объект не имеет аналогов в мире. Также в состав комплекса войдут 30 экспериментальных станций. СКИФ создается в рамках национального проекта «Наука и университеты».

На совещании главы Минобрнауки России по итогам осмотра стройплощадки, состоявшегося 19 марта, Валерий Фальков подчеркнул:

«Синхротрон — уникальный объект по всем своим характеристикам, который даст конкурентные преимущества, в первую очередь, российским ученым, тем, кто занимается исследованием в самых разных областях».

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что новый объект даст толчок и развитию территории, на которой расположен, — и наукограда Кольцово, и Академгородка. Пусконаладочные работы на объекте запланированы на декабрь 2024 года. В 2025 году начнутся экспериментальные работы на источнике.