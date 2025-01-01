Биржевой курс доллара на 1 января взлетел почти до 114 рублей

Впервые с 27 ноября прошлого года курс американского доллара на международном валютном рынке Forex превысил 113 рублей. По данным на вечер 31 декабря он составил 113,74 рублей.

Банк России повысил официальный курс доллара на 29 декабря до 101,6797 руб. Евро вырос до 106,1028 руб., а курс юаня снизился до 13,4272 руб.

Ранее Центробанк сообщал, что в декабре 2024 года санкции отразились на расчётах по международным поставкам и создали помехи для поступления валютной выручки на рынок, что привело к «усилению колебания курса», так как возник разовый повышенный спрос на валюту со стороны импортёров и компаний.

Регулятор с 27 декабря устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединённых данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. По оценкам ЦБ, это позволит повысить репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объёмов внебиржевых операций.

Напомним, в конце ноября новосибирский эксперт Эдуард Коложвари заверил, что стоимость доллара не достигнет 200 рублей. По его мнению, такое возможно только при полном экономическом коллапсе, но экономика РФ работает, а «денежные» власти не заинтересованы в таких инфляционных уровнях. Коложвари обратил внимание на то, что текущий курс уже вызывает социальное напряжение и поднимать его градус ещё выше правительству нецелесообразно. На этом фоне падение курса выглядит более реалистично. Он не исключил, что в ближайшие недели возможна коррекция курса к уровням 96–97 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что курс биткоина (Btc) 5 ноября впервые в истории достиг отметки в 100 тысяч долларов. Цена Btc начала активно расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Начиная с 6 ноября курс без особых откатов резко вырос с отметки в 68 тысяч долларов.