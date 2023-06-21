На Морском проспекте в Академгородке отремонтируют велодорожки

В Академгородке проводится комплексный ремонт Морского проспекта — дорожную и пешеходную части, а также велодорожки отремонтируют за счет средств городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Отмечается, что в мае 2023 года с ООО «Дорсиб плюс» был заключен контракт на выполнение работ по ремонту Морского проспекта от Бердского шоссе до проспекта Академика Лаврентьева.

— На протяжении 1,88 км выполняются работы по ремонту дорожного покрытия, тротуаров (по правой стороне) и велодорожки, замене бордюрного камня и дорожных знаков (313 штук), устройству пешеходных ограждений, светофорных объектов (на перекрестках ул. Жемчужной, ул. Ильича и ул. Золотодолинской), а также нанесению дорожной разметки. Для маломобильных групп населения на всех пешеходных переходах предусмотрено устройство тактильной плитки, — говорится в сообщении.

В настоящий момент выполнены работы по фрезерованию дорожного покрытия и устройству выравнивающего слоя (на 90%), ведутся работы по замене и установке бордюрного камня.

По данным «Seldon.Basis», ООО «Дорсиб плюс» принадлежит в равных долях Ивану и Евгению Дингес, у каждого из них по 33,5 %, еще 33% компании контролирует ООО «Автодорремонт техно». Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. За 2022 год выручка компании — 1,2 млрд рублей (+184 млн руб), чистая прибыль — 39 млн руб (-48%).

Ранее редакция сообщала о том, что для реконструкции парка Березовая роща подготовят отдельный проект.