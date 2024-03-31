Новосибирцы хотят оставить парк «Иня» лесной территорией

Мэрия Новосибирска готовится к реализации нового масштабного зеленого проекта по созданию парка «Иня» в Инюшенском бору. Однако, как сообщила вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, возникли сложности с концепцией проекта.
— Предложенный дизайн-проект не устроил часть жителей близлежащих районов, —пояснила она. — Часть жителей проголосовали за создание в парке детских площадок, различных локаций для отдыха. Часть настаивают на том, чтобы оформить только входную зону и вычистить территорию, сохранив ее как лес.
После завершения голосования по комфортной среде, мэрия планирует еще раз проработать проект парка «Иня» с жителями.
Напомним, парк «Иня» будет благоустраиваться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого при поддержке президента России. Проектом благоустройства предусмотрено создание в бору различных смотровых площадок, скамеек, зон отдыха с лежаками, а также арт-объектов. Благоустройство планируется провести от улицы Выборной до реки Камышенка. В мэрии сообщали, что к работам в парке планируется приступить весной 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начинается разработка краеведческой части парка Усть-Тула.
Иллюстрации из дизайн-проекта мэрии Новосибирска
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