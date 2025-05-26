Экологическая акция «День кедра» прошла в Новосибирске

24 мая в Новосибирске прошла ежегодная акция «День кедра». Она стала первым этапом экологического проекта «Кедр в каждый двор».

Акция проводится в Новосибирске с 2019 года и стала значимым экологическим событием для всех, кто неравнодушен к окружающей среде мегаполиса. Горожане получили возможность украсить дворы и дачные участки кедрами и тем самым внести свой вклад в будущее города. Это дерево не только придает ландшафту особый шарм, но и способствует улучшению качества воздуха, является важным фактором комфортной городской среды.

Организаторы акции — КПРФ и общественное движение «За зеленый и чистый Новосибирск» — отмечают, что с каждым разом количество участников проекта увеличивается. В этом году мероприятие вызвало огромный общественный резонанс: горожанам на безвозмездной основе были переданы свыше 60 тысяч саженцев кедра, что стало рекордом для региона.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Роман Яковлев поблагодарил всех участников акции за вклад в озеленение региона.

— Мы рады видеть, что жители активно поддерживают нашу акцию, высаживая кедры во дворах, скверах и на дачных участках. Это важный шаг к сохранению природы в нашем регионе, — подчеркнул он.

Парламентарий заверил, что «кедровая акция» продолжит свое распространение по районам региона. Осенью планируется увеличить количество высаженных деревьев до 100 тысяч.