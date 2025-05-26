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Медиафорум «Сибирь.ПРО» состоится в конце мая в Новосибирске

  • 26/05/2025, 13:15
Медиафорум «Сибирь.ПРО» состоится в конце мая в Новосибирске
Лидеры сибирских СМИ, представители власти и бизнеса обсудят технологические ресурсы региональных медиа

Медиафорум, приуроченный к двадцатилетию межрегионального ежегодного конкурса журналистов «Сибирь.ПРО», состоится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Организацией занимается Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

Ключевой темой дискуссий станет «Медиа и технологии: как победить в борьбе за внимание», которая будет рассмотрена на пленарном заседании. Лидеры сибирских СМИ, представители власти и бизнеса обсудят технологические ресурсы региональных медиа, методы создания и продвижения контента, а также пути повышения качества материалов, посвященных реализации государственных целей и национальных проектов. Модератором выступит Юлия Грязнова, руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты».

Медиафорум «Сибирь.ПРО»

В программе форума заявлены такие темы, как применение нейросетей в работе пресс-служб, универсальность регионального журналиста (фотограф, редактор, юрист), налаживание коммуникации с аудиторией в Telegram, использование подкастов в социальной журналистике и интересная подача информации о нацпроектах.

Владимир Степанов заместитель главного редактора газеты «Ведомости» поделится опытом написания экономических статей для региональных СМИ, а Виктор Канский, шеф-редактор сайта KP.RU, расскажет, как модернизировать редакцию и сделать сайт популярным. Татьяна Магера, доцент Института медиа НИУ ВШЭ, рассмотрит вопрос соответствия журналистского образования современным требованиям медиаиндустрии, а руководитель направления продвижения и аналитики VK Николай Афиногенов обсудит применение нейросетей для разработки контент-стратегии в социальных сетях.

Фото предоставлено организатором конкурса ИК МАСС

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро Медиафорум конкурс журналистов


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