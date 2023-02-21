«России нужна была такая встряска. Мы наконец-то начинаем заниматься собственной страной»

— В последнее время, общаясь с иностранными инвесторами и партнерами, я всегда говорю: «Большое вам спасибо за санкции! Чем больше вы принимаете в отношении нас санкций, тем активнее мы будем заниматься собственной страной. А если вы откажетесь от нашего газа и нефти, то это даст России дополнительный импульс для развития внутренней экономики». Сейчас я потираю руки и наблюдаю за ситуацией, не ожидал, что за нас так рьяно возьмутся.

На мой взгляд, России нужна была такая встряска. Последние 30-40 лет Запад и Америка нас медленно переваривали, мы постепенно превращались в их сырьевую колонию. У нас закрылись более 87 тысяч заводов, мы потеряли многие полезные достижения. Наверное, нашему народу необходимо было пережить то, что мы сейчас видим, чтобы мы отказались от идей, которыми нас накачивали, вспомнили, что мы реально из себя представляем и начали работать.

2022 год в новейшей истории России был первым, когда общество начало осознавать ситуацию. Наши оппоненты совершили глупость, когда сразу вывалили на нас все санкции. Пока мы еще действуем по принципу «как бы кого не потревожить», но ситуация накаляется, ставки повышаются, происходит психологическое перерождение, и решения принимаются все более жесткие.

На мой взгляд, сейчас мы будем видеть, как многие предрассудки и идеалы «единственно верного либерального капитализма» начнут рассыпаться. Я говорю о планетарном масштабе. Это ненормально, когда одна страна хочет командовать всем миром, потреблять 40% всех ресурсов планеты. Сейчас она «ест» Европу, а мы у них на закуску. За прошедшие 30-40 лет они вырастили у нас целое поколение управленцев, забетонировали ими нашу экономику, и сейчас нужно решать, что с ними делать. Я говорю об управленцах, «благодаря» которым у страны, с ее бескрайними просторами, не так давно выпускавшей более 30% мирового авиапарка, нет гражданских самолетов, производство средств производства — в загоне, импортозамещение элементарных вещей — курам на смех и т.д. Утеряно критическое понимание ситуации, а полезный опыт СССР залит либеральным бетоном. Сейчас, к счастью, представители этой школы слегка приумолкли и побежали из страны, боясь ответственности за содеянное. Благо, уютные гнездышки, у всех заранее припасены.

На мой взгляд, сейчас нужно всерьез задуматься о новой экономической модели. Прежде всего провести инвентаризацию и корректировку лихих рыночных, кавалеристских наскоков времен приватизации и выпихивания государства из стратегических сегментов экономики в угоду тупой «понятной стихии рынка и политической целесообразности», торопливого формирования нового, олигархического и компрадорского слоя, захватившего управление экономикой.

Самое время провести глубокий анализ и дать обществу ответ — как исправить ситуацию. Только таким образом можно снять социальное напряжение от этого исторического периода и мобилизовать страну, располагающую всеми необходимыми человеческими и природными ресурсами, на экономический рывок. Мы это уже делали. Мы это умеем, как мало кто. Наша история богата кристаллами роста.

Очевидно, на мой взгляд, надо вернуть контроль государства в стратегических секторах экономики, в том числе через обратный выкуп пакетов акций у ранее приватизированных государственных предприятий. Я не говорю о том, что этот процесс должен быть тотальным. Есть опыт многих стран, когда значимое госимущество продавали, а потом выкупали обратно, если на предприятии ситуация ухудшалась или менялась экономическая/политическая ситуация, а потом снова продавали. Например, так было в ряде стран с железными дорогами.

При этом я совершенно точно уверен, что в стратегически важных для страны компаниях не должно быть тотального, зачастую скрытого, засилья иностранных акционеров. Например, в концерне Калашникова. Слава Богу в своей время не пустили иностранцев в «Росатом». Сегодня госкорпорация может поставить заказчикам станцию за свой счет с рассрочкой оплаты на 60 лет и поставлять на АЭС топливо. Кто из частных угольных компаний может предложить такие решения и условия? Практика их работы: продали уголь и забыли, так как это частный бизнес. Забыли про науку, забыли про технический прогресс… Напомню, в России в госсобственности осталась только одна угольная шахта — на Шпицбергене.

Нужно изменять налоговое законодательство, пересматривать «экономику трубы» и облагать пошлинами экспорт нефти и газа, добычу которого мы до сих пор, по сути, дотируем за счет налогов, помогаем развивать северные территории. В результате у нас в стране до сих пор невыгодно перерабатывать свое сырье. Надеюсь, что в этом году будут внесены изменения в Налоговый кодекс РФ.

У хозяйственников много вопросов к ЦБ. На мой взгляд, работа ЦБ сегодня носит характер организации, которая находится над схваткой и вообще не отвечает за развитие экономики. Они борются с инфляцией за счет того, что не дают денег в экономику. По моим оценкам, экономика России недофинансирована по меньшей мере в два раза. Надеюсь, что в этом году ситуация вынудит исправлять существующие подходы. Для этого нужно просто разделить потоки, которые развивают инфляцию: пустые деньги и те, которые идут на инвестиции.

С чем мы сталкивались до сих пор… Чтобы построить завод в России, в разы дешевле было взять валютный кредит, но в случае очередного кризиса, скачка курса (помним, помним с 30 до 60 за доллар) ставки ЦБ (Помним свежее — год назад: ставка ЦБ — 20%, доллар — 120) любой инвестпроект имеет высочайшие шансы «улететь в банкротство» и стать законной добычей кредитора. И такие трюки периодически повторяются.

Мы обречены серьезно реформировать банковскую систему, институты управления и стратегического планирования. Целевой установкой ЦБ РФ должно стать развитие экономики. Внешнеэкономическая деятельность максимально должна продвигать расчеты в рублях.

Резервы… Не будем о грустном. На ближайшее время, похоже, наше все — золото и юани.

По материалам выступления на круглом столе «Тренды-2023: что ждет экономику в новом году?», организованном бизнес-инкубатором НГУЭУ и бизнес-порталом Infopro54.