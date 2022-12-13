Обращение Путина Федеральному собранию состоится не 27 декабря

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил, что президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 27 декабря, пишет ТАСС.

— Новости о том, что послание президента парламенту запланировано на 27 декабря, не соответствует действительности, — ответил Песков.

Ранее Песков заявил, что Кремль заблаговременно анонсирует дату послания президента. В Кремле также сообщали о планах Путина обратиться с посланием к ФС до конца текущего года.

Напомним, последний раз глава государства обращался с посланием Федеральному собранию весной прошлого года. Путин тогда говорил о важности социально-экономических проблем, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

Ранее редакция сообщала, что Путин поручил правительству РФ и главам регионов обеспечить рост зарплат бюджетников теми же темпами, что и в среднем по экономике, уже в начале следующего года.

Фото с сайта президента России