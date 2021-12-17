Перспектива 2022 года: профицит контейнеров и снижение ставок на фрахт

— Для транспортной отрасли Новосибирска очень тяжелым была первая половина 2020 года. В апреле 2020-го к апрелю 2019-го падение в объеме перевозок составило примерно 45%. К концу года ситуация немного стабилизировалась, и отрасль закончила его с падением в 6,5% к 2019 году. По итогам 2021 года мы, скорее всего, увидим небольшой прирост к 2020-му — в районе 2%. 2019 год по объемам мы пока вряд ли догоним. Это связано как с пандемийными ограничениями, так и с общей ситуацией в экономике. В финансовом плане проседание было гораздо более серьезным, и возвращаться к показателям 2019 года отрасль будет еще долго.

— Самое серьезное влияние на отрасль в 2021 году, как, впрочем, и в 2020, оказывало закрытие границ. Периодически такие решения принимал Китай. На это в 2021 году наложился энергетический кризис. Из-за роста цен на угольи РЖД, Минтранс РФ закрывали Наушки, Забайкальск, Гродеково для отправки любых грузов, кроме угольных. В результате в мае 2021 года на контейнерных терминалах у нас скопились около 20-25 контейнерных составов. Их отправку просто не согласовывали.

— До сих пор есть сложности с перевозкой зерна. Казахстан не очень хочет, чтобы мы возили его транзитом через их территорию в Китай, поэтому зерно в республику из Новосибирска, Алтая, Омска приходится завозить автомобилями. В Казахстане оно перегружается в контейнеры и зерновозы и идет на экспорт как казахстанское. Эта проблема очень серьезная.

С 1 декабря 2021 года Китай в связи с новой волной ковида, а также в связи со стабилизацией экономической ситуации внутри страны ввел запрет на перевозку любых видов грузов, кроме контейнерных. Гродеково, Забайкальск, Наушки принимают только контейнеры. Для транспортников это определенно благо, для угольщиков — нет. На днях угольные компании заявили, что готовы возить грузы опен-топами, которые планируют закупать в КНР. Но на это потребуется определенное время, так что в итоге в 2021 году мы, скорее всего, увидим рост объемов контейнерных грузов около 14% или даже выше. В том числе за счет контейнеризации грузопотоков. В мире порядка 49% грузов сегодня перевозятся контейнерами, в США — 58%, в Китае — 45%, а в России — всего 7-9%, так что волей-неволей мы будем увеличивать этот контейнерный поток.

— С какой проблемой мы еще столкнулись в 2020-2021 годах — это рост фрахта контейнеров. До кризиса стоимость фрахта контейнера составляла 600 долларов в месяц. Во время пандемии много контейнеров застряло в Китае и США, в результате в мае 2021 года цена на фрахт доходила до 10 тысяч долларов, а сейчас это около 4-4,5 тысячи долларов. На днях появилась информация о том, что 3 крупные транспортные российские компании приобрели 15 тысяч контейнеров, в основном в КНР. Они начнут поступать на рынок в 2022-2023 годах, так что мы ожидаем профицит контейнеров и снижение ставок на фрахт контейнеров.

— Очень острой проблемой, которая тормозит развитие транспортной отрасли, является состояние нашей инфраструктуры. Транссиб, погранпереходы уже просто не могут переварить тот объем перевозок и грузов, которые по ним готов идти. В 90-е годы прошлого века нам говорили, что «мы построили БАМ в никуда». Сегодня он загружен на 95%, Транссиб — на 125%. Сегодня много финансовых и физических ресурсов направлено на расшивку наиболее проблемных мест на этих магистралях, особенно в районе станции Тайшет. Ранее шли разговоры о строительстве новой магистрали, но сейчас обсуждается вариант прокладки третьих и четвертых путей на существующих. Однако начало этой истории — 2025-2030 годы, не ранее. До этого времени мы будем жить в режиме жесткого дефицита инфраструктуры.

— Что касается Новосибирска, то у нас логистическая инфраструктура активно развивается. На западе от города она создана уже достаточно давно и эффективно работает. Долгое время мы говорили о необходимости формирования Восточной транспортно-логистической зоны, и эта идея наконец воплощается в реальность.. Сейчас на площадке работают 7 резидентов. Терминал «Восточный» рассчитан на прием порожних контейнеров от игроков рынка: Fesco, «Евросиб» и т. д. С учетом прогнозов по росту контейнеров мощности терминала «Восточный» в ближайшее время планируется увеличить в 2 раза. В Восточной транспортно-логистической зоне сейчас также работает распредцентр компании «Магнит», большой складской и торговый комплекс «Норд Сити Молл». Сейчас идет формирование логистической и складской зоны на юге — Бердск, Академгородок. Так что

— Если говорить о перевозках водным транспортом… Развитие этого направления сдерживает тот факт, что сегодня навигация на Оби занимает 2,5 месяца, в отличие от советского времени, когда река работала 7-8 месяцев в году. У нас был запрос на перевозку угля из Новосибирска в Германию водными путями в связи с высокой загрузкой железнодорожного направления. Проведенные расчеты показали, что для обеспечения водности на реке нужно проводить дноуглубительные работы на 6 млрд рублей. В правительстве РФ есть методика, на основании которой решение о выделении таких средств может быть принято, если мы гарантируем дополнительную транспортировку 6 млн тонн грузов в год. Никто из перевозчиков сегодня не может дать такие гарантии. Поэтому вопрос пока не решен. В целом, речные перевозки по итогам 2021 года покажут прирост объемов порядка 2%.

— Авиационные перевозки в кризис просели не очень сильно. 2020 год этот сегмент рынка уже закончил с объемами на уровне допандемийного 2019-го. По итогам 2021 года ожидается рост в районе 5%. Другое дело, что доля этого вида перевозок в общем объеме у нас очень мала.

Прогноз на 2022 год

В будущем году мы ожидаем рост контейнеризации грузов, а также рост объема перевозок в Китай и из Китая. Со стабилизацией эпидемиологической ситуации проблема с закрытием границ будет постепенно уходить. Также ожидаем рост объемов контрейлерных перевозок. Еще в 2020 году «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» получили предложение от нескольких крупных австрийских транспортных компаний, которые занимаются перевозками грузов в Россию и в Казахстан. Они предложили развивать контрейлерные перевозки напрямую через Новосибирск, без захода в Москву. Австрийцам это интересно, так как за счет развития «зеленых» технологий они получают дотации от государства. Первые контрейлерные маршруты у нас уже открыты, и, думаю, этот сегмент рынка будет расти.

Подготовила Юлия Данилова