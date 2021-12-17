Рекламодателям

Перспектива 2022 года: профицит контейнеров и снижение ставок на фрахт

  • 17/12/2021, 16:23
Новости Новосибирска
Сергей Максимов, президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири»:

— Для транспортной отрасли Новосибирска очень тяжелым была первая половина 2020 года. В апреле 2020-го к апрелю 2019-го падение в объеме перевозок составило примерно 45%. К концу года ситуация немного стабилизировалась, и отрасль закончила его с падением в 6,5% к 2019 году. По итогам 2021 года мы, скорее всего, увидим небольшой прирост к 2020-му — в районе 2%. 2019 год по объемам мы пока вряд ли догоним. Это связано как с пандемийными ограничениями, так и с общей ситуацией в экономике. В финансовом плане проседание было гораздо более серьезным, и возвращаться к показателям 2019 года отрасль будет еще долго.

Новости Новосибирска

Перевозки завязли на границе и ударили по ценам на продукты питания и товары

— Самое серьезное влияние на отрасль в 2021 году, как, впрочем, и в 2020, оказывало закрытие границ. Периодически такие решения принимал Китай. На это в 2021 году наложился энергетический кризис. Из-за роста цен на уголь угольщики смогли пролоббировать свои поставки в первоочередном порядке, и РЖД, Минтранс РФ закрывали Наушки, Забайкальск, Гродеково для отправки любых грузов, кроме угольных. В результате в мае 2021 года на контейнерных терминалах у нас скопились около 20-25 контейнерных составов. Их отправку просто не согласовывали.

— До сих пор есть сложности с перевозкой зерна. Казахстан не очень хочет, чтобы мы возили его транзитом через их территорию в Китай, поэтому зерно в республику из Новосибирска, Алтая, Омска приходится завозить автомобилями. В Казахстане оно перегружается в контейнеры и зерновозы и идет на экспорт как казахстанское. Эта проблема очень серьезная.

С 1 декабря 2021 года Китай в связи с новой волной ковида, а также в связи со стабилизацией экономической ситуации внутри страны ввел запрет на перевозку любых видов грузов, кроме контейнерных. Гродеково, Забайкальск, Наушки принимают только контейнеры. Для транспортников это определенно благо, для угольщиков — нет. На днях угольные компании заявили, что готовы возить грузы опен-топами, которые планируют закупать в КНР. Но на это потребуется определенное время, так что в итоге в 2021 году мы, скорее всего, увидим рост объемов контейнерных грузов около 14% или даже выше. В том числе за счет контейнеризации грузопотоков. В мире порядка 49% грузов сегодня перевозятся контейнерами, в США — 58%, в Китае — 45%, а в России — всего 7-9%, так что волей-неволей мы будем увеличивать этот контейнерный поток.

— С какой проблемой мы еще столкнулись в 2020-2021 годах — это рост фрахта контейнеров. До кризиса стоимость фрахта контейнера составляла 600 долларов в месяц. Во время пандемии много контейнеров застряло в Китае и США, в результате в мае 2021 года цена на фрахт доходила до 10 тысяч долларов, а сейчас это около 4-4,5 тысячи долларов. На днях появилась информация о том, что 3 крупные транспортные российские компании приобрели 15 тысяч контейнеров, в основном в КНР. Они начнут поступать на рынок в 2022-2023 годах, так что мы ожидаем профицит контейнеров и снижение ставок на фрахт контейнеров.

— Очень острой проблемой, которая тормозит развитие транспортной отрасли, является состояние нашей инфраструктуры. Транссиб, погранпереходы уже просто не могут переварить тот объем перевозок и грузов, которые по ним готов идти. В 90-е годы прошлого века нам говорили, что «мы построили БАМ в никуда». Сегодня он загружен на 95%, Транссиб — на 125%. Сегодня много финансовых и физических ресурсов направлено на расшивку наиболее проблемных мест на этих магистралях, особенно в районе станции Тайшет. Ранее шли разговоры о строительстве новой магистрали, но сейчас обсуждается вариант прокладки третьих и четвертых путей на существующих. Однако начало этой истории — 2025-2030 годы, не ранее. До этого времени мы будем жить в режиме жесткого дефицита инфраструктуры.

Новости Новосибирска

В ПЛП «Восточный» запущен терминал для хранения порожних контейнеров

— Что касается Новосибирска, то у нас логистическая инфраструктура активно развивается. На западе от города она создана уже достаточно давно и эффективно работает. Долгое время мы говорили о необходимости формирования Восточной транспортно-логистической зоны, и эта идея наконец воплощается в реальность. В начале декабря состоялось открытие крупного контейнерного терминала ПЛП «Восточный». Сейчас на площадке работают 7 резидентов. Терминал «Восточный» рассчитан на прием порожних контейнеров от игроков рынка: Fesco, «Евросиб» и т. д. С учетом прогнозов по росту контейнеров мощности терминала «Восточный» в ближайшее время планируется увеличить в 2 раза. В Восточной транспортно-логистической зоне сейчас также работает распредцентр компании «Магнит», большой складской и торговый комплекс «Норд Сити Молл». Сейчас идет формирование логистической и складской зоны на юге — Бердск, Академгородок. Так что наш регион готов к наращиванию объемов в транспортной и логистической области.

— Если говорить о перевозках водным транспортом… Развитие этого направления сдерживает тот факт, что сегодня навигация на Оби занимает 2,5 месяца, в отличие от советского времени, когда река работала 7-8 месяцев в году. У нас был запрос на перевозку угля из Новосибирска в Германию водными путями в связи с высокой загрузкой железнодорожного направления. Проведенные расчеты показали, что для обеспечения водности на реке нужно проводить дноуглубительные работы на 6 млрд рублей. В правительстве РФ есть методика, на основании которой решение о выделении таких средств может быть принято, если мы гарантируем дополнительную транспортировку 6 млн тонн грузов в год. Никто из перевозчиков сегодня не может дать такие гарантии. Поэтому вопрос пока не решен. В целом, речные перевозки по итогам 2021 года покажут прирост объемов порядка 2%.

Авиационные перевозки в кризис просели не очень сильно. 2020 год этот сегмент рынка уже закончил с объемами на уровне допандемийного 2019-го. По итогам 2021 года ожидается рост в районе 5%. Другое дело, что доля этого вида перевозок в общем объеме у нас очень мала.

Прогноз на 2022 год

В будущем году мы ожидаем рост контейнеризации грузов, а также рост объема перевозок в Китай и из Китая. Со стабилизацией эпидемиологической ситуации проблема с закрытием границ будет постепенно уходить. Также ожидаем рост объемов контрейлерных перевозок. Еще в 2020 году «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» получили предложение от нескольких крупных австрийских транспортных компаний, которые занимаются перевозками грузов в Россию и в Казахстан. Они предложили развивать контрейлерные перевозки напрямую через Новосибирск, без захода в Москву. Австрийцам это интересно, так как за счет развития «зеленых» технологий они получают дотации от государства. Первые контрейлерные маршруты у нас уже открыты, и, думаю, этот сегмент рынка будет расти.

Подготовила Юлия Данилова

Фото: Сергей Мордвинов

295

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : транспорт логистика итоги года грузоперевозки бизнес


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В трех регионах Сибири ипотека станет доступнее

15/12/2021, 14:22

300 тонн шаров и мишуры привезли в Сибирь к Новому году

15/12/2021, 12:07

В Новосибирской области цены на моторное топливо в ноябре увеличились на 8,1%

10/12/2021, 16:02

ВТБ в Новосибирской области планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году

10/12/2021, 10:49

Актуальный разговор

Интервью

В рамках закона: как потребителю финансовых услуг отстаивать свои права

Все материалы
Лента новостей

На что расщедрились федералы для Новосибирской области?

17/12/2021, 18:30

Фастфуд съедает ресторанный рынок

17/12/2021, 16:17

Новый вид мошенничества: «непрошенный кредит от МФО»

17/12/2021, 16:00

Новые вызовы — стимул для роста волонтерских инициатив

17/12/2021, 14:05
Популярное

Четверо из десяти россиян против любых QR-кодов

16/12/2021, 11:06

Стоит ли покупать телефоны в декабре?

16/12/2021, 09:51

МВД определило порядок вскрытия автомобилей и квартир в отсутствие владельца

14/12/2021, 17:24

Магнитные бури в январе 2022 года

14/12/2021, 16:42

В каких случаях наследство может «обнулиться»

14/12/2021, 11:31

В Минэнерго предложили снять запрет на продажу алкоголя на АЗС

14/12/2021, 11:09

Пенсии — 2022: индексации, доплаты, удержания

13/12/2021, 11:40
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Онлайн-конференция «КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: ответственность перед будущими поколениями»
17/12/21, 14:27

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Дочерняя компания Сбера BI.ZONE выложила в открытый доступ инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью

17/12/2021, 17:47

Банк «Левобережный» наградил лучшие социальные предприятия Новосибирской области

17/12/2021, 17:41

Единая билетная система на базе карты «Тройка» теперь работает в наземном транспорте Новосибирска

17/12/2021, 17:36

ВТБ запускает новый накопительный счет с повышенной доходностью

17/12/2021, 12:13

Банк «Открытие» стал победителем премии Retail Finance Awards 2021

17/12/2021, 12:11

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

На что расщедрились федералы для Новосибирской области?

Рестораторы снова попросили у мэра льготы по установке летников

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

Новосибирский губернатор прокомментировал будущее повышение цен на тепло

Финансы

Новости Новосибирска

Новый вид мошенничества: «непрошенный кредит от МФО»

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

Страховщики недовольны количеством уголовных дел за мошенничество с ОСАГО

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

Политика

Новости Новосибирска

Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Недвижимость

Новости Новосибирска

Новостройки Новосибирска-2021: архитектурные итоги

Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

В мэрии обозначили перспективы жителей частного сектора Новосибирска

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

МТС улучшила связь на трассах Сибирь и Иртыш

Как сибиряки строят свой бизнес по-умному

МегаФон внедряет новый способ оплаты покупок в салонах связи

На Магнитогорском металлургическом комбинате появится сеть Private LTE МегаФона

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

Новости Новосибирска

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

На каких дорогах не досчитались объектов безопасности для пешеходов?

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

На «Городскую электричку» потребуются около 14 млрд рублей

Медицина

Новости Новосибирска

На базе Городской клинической больницы № 34 будет создан новый лечебный корпус

Прокрастинация. Сделать все и не бросить на половине пути — реально?

На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирска

Фастфуд съедает ресторанный рынок

Новые вызовы — стимул для роста волонтерских инициатив

Новосибирской области предрекли «коллапс с мусорными завалами»

Новые багажные вагоны получили почтовики Новосибирской области

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска