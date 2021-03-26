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Сеть «Сибирского гиганта» может отойти томичам

  • 26/03/2021, 10:40
Автор: Юлия Данилова
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Участники рынка сообщают, что томские предприниматели ведут переговоры о покупке активов Александра Манцурова в Новосибирске.

Информация о том, что томская ГК «Лама» может выкупить у Александра Манцурова торговую сеть «Сибирский Гигант» или отдельные активы сети, появилась на рынке Новосибирска еще в начале года. На минувшей неделе сразу несколько собеседников Infopro54 сообщили, что переговоры находятся в завершающей стадии и о сделке может быть объявлено в течение одного-двух месяцев. В ГК «Лама» корреспонденту Infopro54 сообщили, что пока не готовы комментировать эту тему.

В Новосибирске открылся первый супермаркет сети Spar

В Новосибирске открылся первый супермаркет сети Spar

Напомним, ГК «Лама» в марте вышла на новосибирский рынок с брендом Spar, который развивает на томском рынке. Ранее в СМИ проиходила информация, со ссылкой на генерального директора Spar Russia B.V. Сергея Локтева, что всего в регионе в 2021 году могут появиться около 10 точек сети. Первая точка открылась в формате супермаркета. Всего у голландского бренда Spar четыре формата магазинов: InterSpar, EuroSpar, Spar и Spar Express. Кроме того, в группу компаний в Томске входит сеть универсамов «Абрикос», несколько торговых центров и производственных предприятий. Основателем и крупнейшим собственником ГК является Владислав Левчугов.

В течение недели до публикации материала комментарий в ООО «ТХ «Сибирский гигант», а также у его собственника Александра Манцурова редакции получить не удалось. Телефон Манцурова либо не отвечал, либо был вне зоны действия сети.

Между тем в Арбитражном суде Новосибирской области за 2020-2021 год рассматривалось более 100 дел, где ответчиком выступал ООО «ТХ «Сибирский гигант». В начале 2020 года в СМИ Новосибирска проходила информация о том, что поставщики завалили исками холдинг и жаловались на задержку оплаты товаров. Покупатели говорили, что товара на полках стало меньше. На тот момент Александр Манцуров называл ситуацию в «Сибирском гиганте» текущей рабочей деятельностью. В конце октября 2020-го стало известно, что 47% акций холдинга, ранее принадлежавших Андрею Кузнецову, перешли к Манцурову, консолидировавшему 100% в головной компании.

По данным basis.seldon, в арбитражных судах рассматривались 85 дел, где компания выступала истцом на общую сумму 43 млн рублей, ответчиком — в 246 делах на общую сумму более 2 млрд рублей. При этом в комментарии площадки подчеркивается, что сумма исков против компании не превышает стоимости ее имущества. Компания с большой вероятностью способна расплатиться по ним и сохранить свою финансовую устойчивость.

Кассация поддержала производителей, работавших с «Холидеем»

Кассация поддержала производителей, работавших с «Холидеем»

— К нам поступают обращения от поставщиков ООО «ТХ «Сибирский гигант», которые консультируются по своим ситуациям. После банкротства и судебных исков вокруг «Холидея» предприниматели настороженно относятся к задержкам по оплате товаров со стороны региональных ритейлеров. Но пока все надеются на лучшее и на то, что с ними рассчитаются, — рассказала Infopro54 руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей (ЦАПП, созданы при реготделении «Опора России») Наталья Пинигина.

В 2019 году, по данным basis.seldon, выручка «ТХ «Сибирский гигант» составляла 13,17 млрд рублей (-13% к 2018 году), чистая прибыль — 44,9 млн рублей (-298%). В комментарии к статистике отмечается, что чистая прибыль упала за 2019 год из-за увеличения расходов на рекламу и доставку.

Еще в 2019 году ЦДЖ сообщал, что Манцуров, на тот момент имевший мандат депутата регионального парламента шестого созыва, намерен завязать с депутатской карьерой и распродать местные активы ради перевода бизнеса на федеральный уровень. На выборах в сентябре 2020 года мандат от округа №23, который в прошлом созыве был у Манцурова, получил Александр Калиниченко, главврач поликлиники №27. В горсовет Манцуров провел двоих своих депутатов — Ирину Константинову и Павла Чернышева. 

Кто возглавит комиссию по промышленности?

В январе 2021 года ЦДЖ сообщил, что компания «Сибирский гигант» — в зоне особого риска.

— Тем временем группа компаний «Райдекс» под руководством Николая Манцурова растет в столичном девелопменте. В 2018 году родственное юрлицо выкупило 12-этажный бизнес-центр «Тропикано» в центре Москвы, ранее принадлежавший обанкротившемуся бизнесмену Тельману Исмаилову. К началу 2020 года «Райдекс» завершил реконструкцию объекта и представил арендаторам бизнес-центр под новым названием — «Сибирь». Весной компания открыла первый объект в ближнем Подмосковье: арендатором построенного «Райдексом» торгового центра в микрорайоне Путилково стала сеть супермаркетов «Макси», — писал ЦДЖ. —  Источник редакции в «Гиганте» сообщал, что один столичный торговый центр дает сейчас столько же дохода, сколько вся новосибирская сеть. «Райдекс» считается проектом Манцурова-сына, но отцу принадлежат, как минимум, 50% в компании ООО «Райдекс Инвест».

Торговый холдинг «Сибирский Гигант» работает на новосибирском рынке с 1996 года, управляет сетью гипермаркетов «Гигант» (4), в том числе один формата cash&carry, а также супермаркетами «Мегас» (4) и универсамами «Горожанка» (24), говорится на сайте компании. Общая площадь торговой недвижимости под управлением холдинга — более 77 тысяч кв. м. В составе холдинга и собственный распредцентр по алкогольной продукции «Гигант Алко».

В группу также входит агрокомплекс «Сады Гиганта», принадлежащий Александру Манцурову.

В регионе запущена третья очередь тепличного комплекса «Сады Гиганта»

В регионе запущена третья очередь тепличного комплекса «Сады Гиганта»

Осенью 2019 года он запустил третью очередь тепличного комбината мощностью 5,6 тысячи овощей в год. Инвестиции в проект составили 824 млн рублей.

Проект «Инд-Сибирь» приостановлен

Ранее «Сибирский гигант» планировал развивать в Новосибирске проект по созданию вертикально-интегрированного холдинга  по производству мяса индейки ООО «Инд-Сибирь», в 2020 году к нему проявляли интерес арабские инвесторы. Но в ноябре 2020 министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил, что реализация проекта приостановлена.

Фото с сайта компании

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Сибирский Гигант ритейлер продажа Spar


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