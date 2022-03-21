Экс-чиновника новосибирского Минтранса выпустили из-под домашнего ареста

Ленинский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения в отношении бывшего заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого. Мера пресечения в виде домашнего ареста чиновнику изменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В суде уточняют, что Ставицкому запрещено: общаться со всеми допрошенными обвиняемыми и свидетелями по уголовному делу, с работниками Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и ГКУ НСО «ТУАД», отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет».

Срок меры действует до ее отмены или изменения.

Напомним, в марте 2021 года в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области было возбуждено по факту получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера. По данным следствия, с октября 2019 по декабрь 2020 года Ставицкий получил в виде взяток более 1,5 млн рублей. В декабре 2021 года представители Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщали на пресс-конференции, что расследование уголовного дела в отношении замминистра транспорта и главы ТУАД Михаила Чуманова, подозреваемых во взяточничестве, завершено. Ставицкий обвинялся в том, что свой автомобиль зарегистрировал на подставное лицо и под видом сдачи в аренду получал арендную плату, то есть возмещал понесенные затраты на приобретение этого автомобиля.

В конце февраля, после почти года в СИЗО, Сергей Ставицкий был отправлен под домашний арест.