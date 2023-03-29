Две тысячи иностранных компаний ждут разрешения Минфина на продажу российских активов

Почти две тысячи заявок от иностранных компаний ждут одобрения российских властей на уход с рынка России, пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Уточняется, что бизнес вынужден получать одобрение на реализацию активов от правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

По данным издания, комиссия собирается один раз в три месяца и за одно заседание рассматривает до семи заявлений. При сохранении нынешнего темпа обработки заявок процедура может занять восемь лет.

Следует отметить, что на сегодняшний день из 1,4 тыс. зарубежных компаний, которые имеют юрлица в России и выручку не менее пяти млн долларов, 206 полностью продали российские активы.

Однако, как сообщают СМИ, те, кто еще не успел этого сделать будут должны при уходе из российского бизнеса делать взнос в федеральный бюджет.

Ранее редакция сообщала, что Финляндия прекратила выдавать лицензии на использование образов муми-троллей в России из-за санкций.

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