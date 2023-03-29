Рекламодателям

Две тысячи иностранных компаний ждут разрешения Минфина на продажу российских активов

  • 29/03/2023, 11:11
Автор:
исход иностранного бизнеса
При сохранении нынешнего темпа обработки заявок процедура может занять восемь лет.

Почти две тысячи заявок от иностранных компаний ждут одобрения российских властей на уход с рынка России, пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Уточняется, что бизнес вынужден получать одобрение на реализацию активов от правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

По данным издания, комиссия собирается один раз в три месяца и за одно заседание рассматривает до семи заявлений. При сохранении нынешнего темпа обработки заявок процедура может занять восемь лет.

Следует отметить, что на сегодняшний день из 1,4 тыс. зарубежных компаний, которые имеют юрлица в России и выручку не менее пяти млн долларов, 206 полностью продали российские активы.

Однако, как сообщают СМИ, те, кто еще не успел этого сделать будут должны при уходе из российского бизнеса делать взнос в федеральный бюджет.

Ранее редакция сообщала, что Финляндия прекратила выдавать лицензии на использование образов муми-троллей в России из-за санкций.

Фото: freepik.com

529

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : продажа российских активов Минфин РФ исход иностранного бизнеса бизнес


Спецоперация на Украине

Новосибирский завод «15 ЦАРЗ» вновь занялся ремонтом военной техники
29/03/23 12:41
Недобросовестные граждане делают бизнес на амуниции для участников СВО
26/03/23 14:24
Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
Ремонт теплотрасс в Новосибирске в 2023 году

Объем ремонтной кампании на теплосетях Новосибирска в 2023 году в деньгах вырастет в 2 раза, а в объемах — на 70%

За счет перехода на альткотельную и заключения концессионного соглашения.
Читать статью >>
Оксана Грегул, замиминистра культуры Новосибирской области

В новосибирском Минкульте назначен новый замминистра

Эту должность заняла управленец из Кольцово.
Читать статью >>
модернизация коммунальной инфраструктуры

Впервые в районах Новосибирской области масштабно отремонтируют сети тепло- и водоснабжения

Акцент федеральной программы ― на районы области, у областного центра для этого достаточно ресурсов частной теплоснабжающей организации.
Читать статью >>
Цифровая карта сельхозземель Новосибирской области

Московская компания разработает цифровую карту сельхозземель Новосибирской области

Предполагается, что карта поможет управлять землями сельхозназначения, выявить неиспользуемые, а также упорядочить систему выдачи-получения субсидий.
Читать статью >>

Актуальный разговор

строительство

Мастер-план как инструмент успеха девелопера

Ирина Гущина, бизнес-практик, соучредитель девелоперских проектов, основатель архитектурно-брендингового бюро «Бусы» ― о перспективах комплексного развития территорий и необходимости профессионального мастер-планирования.
Все материалы
Лента новостей

Объем ремонтной кампании на теплосетях Новосибирска в 2023 году в деньгах вырастет в 2 раза, а в объемах — на 70%

29/03/2023, 17:03

По пассажиропотоку в метро Новосибирск уступает только Москве и Санкт-Петербургу

29/03/2023, 16:25

Российские кинотеатры покажут новый фильм «Подземелья и драконы: честь среди воров» неофициально

29/03/2023, 15:25

В новосибирском Минкульте назначен новый замминистра

29/03/2023, 15:18
Популярное

ТОП-10 сценариев разговоров с мошенниками

29/03/2023, 16:35

В правительстве обсуждают новые меры, которые бы мотивировали россиян рожать чаще

29/03/2023, 10:04

Дума рассмотрит законопроект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак

28/03/2023, 17:36
Новости компаний

Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными

29/03/2023, 15:48

Энергетики повысили качество электроснабжения в Ордынском районе

29/03/2023, 09:00

Волонтеры Сбера приняли участие в акции по очистке зоопарка от снега

28/03/2023, 16:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска