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Экс-директору НИИ туберкулеза дали три года

  • 30/07/2022, 10:14
новости Новосибирска
Он взят под стражу в зале суда.

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава России Владимира Краснова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

— В суде установлено, что подсудимый, используя свое служебное положение, заключил с коммерческой организацией незаконное неконкурентное соглашение на поставку товаров для нужд медицинского учреждения и в период с 2011 по 2019 годы способствовал недобросовестному хозяйствующему субъекту в получении необоснованного дохода в крупном размере в сумме более 124,6 млн рублей, — сообщает прокуратура Новосибирской области.

На сайте суда уточняется, что Владимир Краснов заключил незаконное неконкурентное соглашение между возглавляемым им учреждением и ООО «Лимекс» при проведении государственных закупок товаров и изделий медицинского назначения. В результате он создал преимущественные условия для ООО «Лимекс», единолично принимавшим участие в поставках отдельных категорий товаров и изделий медицинского назначения для нужд учреждения по максимальной цене перепродажи, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в неэффективном использовании средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, возникновении препятствий в расширении возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, торможении развития добросовестной конкуренции, с причинением тяжких последствий в виде извлечения дохода от преступной деятельности в размере свыше 124 000 000 рублей и причинения убытков учреждению в форме упущенной выгоды.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, а государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также удостоверил полноту и правдивость сведений, сообщённых Владимиром Красновым во исполнение обязательств по заключённому досудебному соглашению о сотрудничестве.

 

новости Новосибирска

Прокуратура потребовала арестовать имущество экс-директора института туберкулеза и его родственников

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года и 6 месяцев. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

В настоящее время судом также рассматривается исковое заявление прокурора Новосибирской области к Владимиру Краснову и другим лицам об обращении в доход Российской Федерации объектов недвижимого имущества и денежных средств, эквивалентных стоимости имущества, в отношении которого ответчиками не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.

 

Ранее редакция сообщала, что за директором НИИ туберкулёза под суд пошёл главбух. 

Фото из группы НИИ Туберкулёза Вконтакте

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд прокуратура коррупция


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