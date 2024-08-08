В отношении второго сотрудника «Спецавтохозяйство» возбуждено уголовное дело

УФСБ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника муниципального предприятия «Спецавтохозяйство». Как сообщила пресс-служба прокуратуры, которая контролирует ход расследования, она подозревается в пособничестве в растрате. По информации источника редакции в правоохранительных органах, речь идет о сумме около 10 млн рублей.

Напомним, в апреле ФСБ возбудило уголовное дело в отношении экс-директора предприятия Андрея Зыкова, который обвиняется в присвоении бюджетных средств за счет заключения фиктивных договоров. Уголовное дело также было возбуждено в отношении его сожительницы, которая обвиняется в пособничестве в присвоении. Прокурор области заявил гражданский иск о взыскании с них в пользу бюджета города 18,5 млн рублей. По иску прокурора также было арестовано имущество Зыкова.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Зыков был оставлен под стражей до 1 сентября.