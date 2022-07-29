Медицинские компании могут получить банковские гарантии на льготных условиях

Воспользоваться предложением могут компании малого и среднего бизнеса. Тариф составляет 1,9% годовых (минимум – 900 рублей). Гарантию можно выпустить по контрактам, предметом которых является закупка и поставка лекарственных препаратов, медицинского оборудования и расходных медицинских материалов. Условия действуют до 31 декабря 2022 г.

Клиенты дорожной отрасли тоже могут взять гарантию под 1,9% годовых для контрактов на строительство, ремонт и обслуживание дорог. Срок предложения – до 30 сентября 2022 г.

Использование банковских гарантий позволяет защитить участника сделки и минимизировать риск неплатежа. Если контрагент не сможет в силу каких-либо причин рассчитаться по контрактам, то поставщик получит денежные средства от банка.

Компании МСБ могут оформить любой вид гарантии в рамках госзакупок 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП, даже если не имеют опыта исполненных госконтрактов. Достаточно предоставить в банк декларацию по налогу на прибыль или книгу доходов и расходов за два последних отчетных квартала.

Подтверждение выдачи банковской гарантии формируется с электронной подписью банка в ОНЛАЙН-офисе. Зайти в программу вы можете по QR-коду, размещенному в договоре.

Заявку на банковскую гарантию можно подать на сайте или в ОНЛАЙН-офисе. За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

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